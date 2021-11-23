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Два человека погибли и около 15 пострадали при взрыве на фабрике с ракетами под Белградом

Над заводом образовался огромный столб белого дыма. Сейчас на месте работают экстренные службы.

23 ноября, 15:00

Кадр видео © Twitter / Edin Škorić

Два человека погибли и около 15 пострадали при взрыве на фабрике с ракетами под Белградом. Видео © Twitter / Edin Škorić / ГАСИЛАЦ / Sajam Ludaka

Два человека погибли в результате взрыва на фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками в посёлке Лештане, что находится в пригороде Белграда. Об этом сообщает издание "Вечерне новости".

Отмечается, что в результате происшествия также пострадало около 15 человек, всего же на смене трудилось порядка 100 сотрудников, судьба многих пока не известна. Над заводом образовался огромный столб белого дыма, также из-за взрывов загорелись припаркованные рядом автомобили. Сейчас на месте работают экстренные службы, дорога к фабрике перекрыта полицией.

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Ранее Лайф рассказывал о взрыве около дворца президента Сомали, в результате которого погиб известный журналист. По данным СМИ, взрывное устройство было установлено в автомобиле Абдиазиза Афкиры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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