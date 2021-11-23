Два человека погибли и около 15 пострадали при взрыве на фабрике с ракетами под Белградом. Видео © Twitter / Edin Škorić / ГАСИЛАЦ / Sajam Ludaka

Два человека погибли в результате взрыва на фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками в посёлке Лештане, что находится в пригороде Белграда. Об этом сообщает издание "Вечерне новости".

Отмечается, что в результате происшествия также пострадало около 15 человек, всего же на смене трудилось порядка 100 сотрудников, судьба многих пока не известна. Над заводом образовался огромный столб белого дыма, также из-за взрывов загорелись припаркованные рядом автомобили. Сейчас на месте работают экстренные службы, дорога к фабрике перекрыта полицией.