Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе "Фиорентины"

Семь раз он выходил на поле за итальянскую команду, но голами и передачами не отметился.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе итальянского клуба. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Последние шесть матчей Кокорин пропустил из-за мышечной усталости. В последний раз он попадал в заявку "Фиорентины" в начале октября перед матчем с "Наполи" (1:2).

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом 30-летний форвард ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.