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Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе "Фиорентины"

В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями.

23 ноября, 14:56
<p>Фото © ФК "Фиорентина"</p>

Фото © ФК "Фиорентина"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе итальянского клуба. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Последние шесть матчей Кокорин пропустил из-за мышечной усталости. В последний раз он попадал в заявку "Фиорентины" в начале октября перед матчем с "Наполи" (1:2).

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом 30-летний форвард ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.

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В нынешнем сезоне россиянин принял участие лишь в трёх матчах. В общей сложности он провёл на поле лишь 27 минут. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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