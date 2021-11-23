Возвращение чемпионки: Как Щербакова восстановилась после травмы и рвёт всех своих соперниц в борьбе за Олимпиаду По традиции всё решится на ближайшем чемпионате России, где интриг, как известно, куда больше, нежели на международных стартах 23 ноября, 13:40 Фото © Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Доминация российского женского фигурного катания в мире с каждой неделей вызывает всё меньше вопросов. Наши прекрасные спортсменки привозят победу за победой из разных уголков Земли. Однако сейчас триумфы на этапах Гран-при имеют куда меньшее значение, нежели возможность завоевать поездку на Олимпиаду в Пекин, которая состоится в феврале следующего года. И в этом вопросе на одну из ведущих позиций вышла действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Две победы за месяц

Сейчас в это трудно поверить, но ещё буквально два месяца назад относительно формы и состояния Щербаковой трудно было дать хоть какие-то прогнозы. После великолепного сезона, в котором она стала чемпионкой мира, ей пришлось восстанавливаться после травмы — процесс, как вы понимаете, достаточно неприятный. О Щербаковой говорили скорее как о спортсменке, которая будет больше лечиться и приходить в себя, нежели бороться за Игры в Пекине.

Но наступил ноябрь, пришёл черёд Анне Щербаковой отправиться на этапы серии Гран-при, которые и отражают готовность спортсменок к ключевым стартам. Сначала она взяла и победила в Италии, а в минувшие выходные стала чемпионкой во Франции. Главное, что здесь стоит выделить, — смелость нашей спортсменки и её тренеров, которые решились прямо по ходу сезона презентовать зрителям новую программу.

Фото © Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Важно отметить, что пока не всё получается у Щербаковой гладко. На этапе Гран-при Франции обойтись без падений ей не удалось, однако честь и хвала характеру нашей чемпионки, о котором уже, кажется, можно слагать легенды. После этого она сумела подняться и исполнить четверной флип. Запредельная стойкость.

— После такого падения, как было у Щербаковой, встать и сделать четверной флип — это что-то фантастическое. Я никогда прежде такого не видела и боюсь, что уже не увижу. Только Аня способна показать такой уровень, — заявила Sport24 Татьяна Тарасова.

Сама спортсменка не стесняется говорить о том, что ещё многое не получается, а изменения в программу она вносит прямо на месте событий. Так, немного отойти от заданного плана в короткой программе она решилась на утренней тренировке.

— Было много мелких ошибок, но в целом на сегодня всё было в порядке. Решили поменять программу после предыдущего Гран-при. Это была идея Даниила Глейхенгауза (хореографа группы Этери Тутберидзе. — Прим. Лайфа), — заявила Щербакова после короткой программы.

Фото © Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Как итог — Щербакова уже обеспечила себе место в финале Гран-при, ключевом старте серии, где между собой сойдутся все сильнейшие. Именно там действующая чемпионка мира получит возможность встретиться лицом к лицу с теми, кого называют фаворитами Олимпиады. Она, к слову, пока что в этот список не входит, но постепенно к нему подбирается.

— Какой же Аня боец! Собралась и откатала затем программу без ошибок. И мне очень понравилась её новая программа, она очень идёт Щербаковой, — отметил чемпион мира и Европы Сергей Шахрай в беседе с "Известиями".

Кого взять в Пекин

Теперь голова начинает болеть у всего тренерского штаба сборной России. Щербакова, по сути, вернулась в группу тех, кто реально может завоевать путёвку на Олимпийские игры в Пекин. За два месяца она прошла путь от спортсменки, которая не рисковала делать сложные элементы и добавлять ультра-си в свою программу, до настоящей чемпионки, ставящей в программу четверные.

Впрочем, новая программа Щербаковой понравилась далеко не всем. Так, американский журналист Джонатан Бейер достаточно жёстко прошёлся по прокату нашей чемпионки в Гренобле. Здесь важно подчеркнуть, что эксперты из США вообще очень редко стесняются в выражениях, комментируя выступления наших фигуристок.

Фото © Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

— Это не имеет ничего общего с музыкой. Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они совершенно не обращают на неё внимания. Когда в музыке нарастает напряжение, она просто машет руками. В моменты кульминации она просто катится по льду. Когда темп меняется, с ней не происходит никаких изменений, — заметил Бейер.

Впрочем, мы не сомневаемся, что со временем Щербакова привыкнет к новой программе и начнёт делать её ещё более вдохновенно. Особенно перед Олимпиадой, куда она всячески стремится. При этом попасть туда будет очень сложно. По сути, на кону сейчас две путёвки, ведь вряд ли Камила Валиева так сильно сдаст за два месяца, чтобы из абсолютного фаворита Игр превратиться в ту, кто даже не сможет на них попасть.

Реальных претендентов трое: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. По последней, естественно, возникают вопросы, ведь сейчас она не может соревноваться из-за полученной травмы. Сколько займёт восстановление и в какой форме она предстанет на чемпионате России — большая загадка. В штабе Этери Тутберидзе пока не спешат отвечать на эти вопросы.

В полном порядке сейчас и Елизавета Туктамышева. 25-летняя воспитанница Алексея Мишина готова не просто поехать в Пекин, но и разорвать там всех и вся. Понятно, что её программы не наполнены таким количеством сложных элементов, как у Валиевой или Трусовой, однако опыт, грация и настоящая страсть на льду, которые давно стали козырями Туктика, могут помочь ей отправиться в Пекин.

Не стоит исключать и того варианта, что на Игры поедут и Щербакова, и Туктамышева. Как вы понимаете, это худший сценарий для Александры Трусовой. Всё решится на чемпионате России. Именно там и будут разыгрываться путёвки на Олимпиаду в Пекин. Накал страстей там будет гораздо выше, чем на целом ряде международных стартов. Правда, сейчас все готовятся к этапу Гран-при России в Сочи. Именно там зрители увидят Елизавету Туктамышеву и Камилу Валиеву. В любом случае в борьбе за Пекин появился новый претендент на заветную путёвку. И если Щербакова и дальше будет двигаться вперёд такими темпами, то в Китае нашу чемпионку мы точно увидим.

Авторы Шамиль Гаджиев