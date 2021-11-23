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Вице-премьер Молдавии указал на нехватку времени для погашения долга перед "Газпромом"

По словам Андрея Спыну, были внесены поправки в госбюджет на текущий год, они уже одобрены в первом чтении.

23 ноября, 15:02
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Молдавии необходимо больше времени для погашения долга перед "Газпромом", власти страны проинформируют российскую компанию о принимаемых мерах. Об этом сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Правительство Молдавии направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о своих действиях. Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путём. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", — пояснил министр.

Кабмин Молдавии пытается предотвратить возможное отключение от поставок газа из России

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Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Накануне, 22 ноября, "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как пояснили в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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