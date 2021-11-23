Вице-премьер Молдавии указал на нехватку времени для погашения долга перед "Газпромом"

Молдавии необходимо больше времени для погашения долга перед "Газпромом", власти страны проинформируют российскую компанию о принимаемых мерах. Об этом сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Правительство Молдавии направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о своих действиях. Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путём. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", — пояснил министр.