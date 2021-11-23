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Google и Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещённого в РФ контента

На каждую компанию поступило в суд по три административных протокола, отметил представитель Мирового суда Москвы.

23 ноября, 15:12

Фото © Pixabay

Американским компаниям Google и Twitter грозят новые штрафы за неудаление запрещённого в России контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного Мирового суда.

"В суд поступило по три административных протокола по части 2 и части 4 статьи 13.41 ("Неудаление владельцем в сети Интернет информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ") в отношении Google и два административных протокола за аналогичное правонарушение в отношении Twitter", — говорится в сообщении.

Ранее суд признал законность штрафов Twitter за отказ удалять запрещённый контент. Американская компания должна выплатить пять миллионов рублей за невыполнение требований российского законодательства.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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