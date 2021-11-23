Российская семья с детьми застряла в открытом океане из-за ограничений по ковиду

Российская семья Клочковых из Новосибирска уже 77 дней находится в автономном плавании — они отправились в кругосветное путешествие, но теперь из-за антиковидных ограничений нигде не могут пришвартоваться. Родители путешествуют с двумя детьми. Старшая дочь Наталья Клочкова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о планах по возвращению.

"Ситуация следующая: у них скоро сломается опреснитель через некоторое время после выхода. И чистой воды будет в ограниченном количестве. Ситуация странная с точки зрения того, что не предоставляют заход на землю с учётом того, что они более семи дней в самоизоляции. Если бы были вирусы, то они бы уже истребились. Не пускают по причине того, что опасно. Это ограниченные входы, это везде так, во всех странах", — рассказала Наталья.

По её словам, у семьи есть два варианта возвращения домой — через Болгарию или через Владивосток. Она добавила, что если бы ситуация была критичной, то родителей эвакуировали бы на вертолёте, однако этого не требуется.