Российская семья с детьми застряла в открытом океане из-за ограничений по ковиду
По словам старшей дочери, у путешественников в скором времени чистая вода останется в ограниченном количестве.
Фото © Instagram / travelyfamily.official
Российская семья Клочковых из Новосибирска уже 77 дней находится в автономном плавании — они отправились в кругосветное путешествие, но теперь из-за антиковидных ограничений нигде не могут пришвартоваться. Родители путешествуют с двумя детьми. Старшая дочь Наталья Клочкова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о планах по возвращению.
"Ситуация следующая: у них скоро сломается опреснитель через некоторое время после выхода. И чистой воды будет в ограниченном количестве. Ситуация странная с точки зрения того, что не предоставляют заход на землю с учётом того, что они более семи дней в самоизоляции. Если бы были вирусы, то они бы уже истребились. Не пускают по причине того, что опасно. Это ограниченные входы, это везде так, во всех странах", — рассказала Наталья.
По её словам, у семьи есть два варианта возвращения домой — через Болгарию или через Владивосток. Она добавила, что если бы ситуация была критичной, то родителей эвакуировали бы на вертолёте, однако этого не требуется.
Ранее аналитики рассказали, куда россияне планируют отправиться на Новый год. Отмечается, что некоторые путешественники намерены провести зимние каникулы на зарубежных пляжах.
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