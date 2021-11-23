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Беременные в Курской области получат по пять тысяч при вакцинации от коронавируса

Как подчеркнул губернатор, это не только денежная мотивация для того, чтобы сделать прививку, но и дополнительная поддержка к рождению ребёнка.

23 ноября, 15:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беременные женщины, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, получат денежную компенсацию. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации [от коронавируса], но и дополнительная поддержка при рождении ребёнка", — сказал Старовойт на заседании оперштаба региона.

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Как уточняется, единовременная выплата положена всем женщинам, находящимся на сроке от 22 недель беременности, которые решили привиться от ковида. Размер компенсации составит пять тысяч рублей.

Ранее гинеколог Великжанина рассказала о последствиях ковида у беременных. Тяжелее всего болеют непривитые будущие мамы, уточнила врач. Медик также подсказала оптимальные для вакцинации сроки.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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