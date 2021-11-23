Беременные в Курской области получат по пять тысяч при вакцинации от коронавируса
Как подчеркнул губернатор, это не только денежная мотивация для того, чтобы сделать прививку, но и дополнительная поддержка к рождению ребёнка.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беременные женщины, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, получат денежную компенсацию. Об этом сообщает ТАСС.
"Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации [от коронавируса], но и дополнительная поддержка при рождении ребёнка", — сказал Старовойт на заседании оперштаба региона.
Как уточняется, единовременная выплата положена всем женщинам, находящимся на сроке от 22 недель беременности, которые решили привиться от ковида. Размер компенсации составит пять тысяч рублей.
Ранее гинеколог Великжанина рассказала о последствиях ковида у беременных. Тяжелее всего болеют непривитые будущие мамы, уточнила врач. Медик также подсказала оптимальные для вакцинации сроки.
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