Беременные в Курской области получат по пять тысяч при вакцинации от коронавируса

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беременные женщины, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, получат денежную компенсацию. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации [от коронавируса], но и дополнительная поддержка при рождении ребёнка", — сказал Старовойт на заседании оперштаба региона.

Как уточняется, единовременная выплата положена всем женщинам, находящимся на сроке от 22 недель беременности, которые решили привиться от ковида. Размер компенсации составит пять тысяч рублей.