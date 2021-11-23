В школе в Калининградской области детей обязали брать у завуча билеты для похода в туалет
Фото © VK / ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
Такая записка появилась на двери. Однако её внешний вид больше указывает на то, что подобным образом пошутили сами ученики, но родители не верят. По словам учительницы, уборная закрыта на ремонт.
В школе в посёлке Васильково Калининградской области на двери туалета появилась записка, которая гласит, что вход в уборную осуществляется только по билетам, которые можно взять в кабинете завуча. Кроме того, как Лайфу рассказала мама одной из учениц, школьникам запретили отпрашиваться в туалет во время уроков.
Всего в учебном заведении два туалета, и один из них — на втором этаже, где и появилась записка, — был закрыт ещё примерно месяц назад, о чём поведала дочь женщины. Однако родительница не обратила внимания на это до появления в соцсетях фотографии с объявлением, написанным зелёным фломастером.
Родители поинтересовались о происходящем в школьном чате, и, со слов учительницы, туалет был закрыт, так как его "испортили и привели в "-ое" состояние старшеклассники". Сейчас решается вопрос с его ремонтом, а на вопрос про необходимость брать билеты она ответила, что подобным образом пошутили сами ученики. При этом родители всё же верят, что написанное правда, ведь вывешенный лист не тетрадный, а формата А4, на которых обычно и пишут подобные объявления, тем более что не каждый ученик носит такие листы с собой. Директор образовательного учреждения отказалась комментировать ситуацию.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕСПЧ запретил педагогам оскорблять школьников. Так, суд указал, что власти Хорватии должны принять ряд надлежащих мер, чтобы обеспечить "нулевую степень терпимости" по отношению к любому насилию или жестокому обращению.