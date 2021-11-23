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ВСУ в Донбассе начали применять французские противотанковые гранатомёты

По данным Басурина, в октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором значилось и огнестрельное оружие.

23 ноября, 15:25
<p>Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images

Заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что силовики в Донбассе начали применять французские противотанковые гранатомёты. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатомёты APILAS", — сказал Басурин.

По его словам, лицензию на производство гранатомётов (помимо Франции) также имеют США. Басурин отметил, что партия была направлена в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими.

Ранее профессор Штоль объяснил цель отправки США на Украину военных советников и вооружения. Такие выпады Вашингтона направлены на укрепление негативного имиджа РФ, отметил собеседник. По его мнению, истерика в американских СМИ нагнетается искусственно, чтобы выставить Москву "агрессором".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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