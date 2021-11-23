ВСУ в Донбассе начали применять французские противотанковые гранатомёты
По данным Басурина, в октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором значилось и огнестрельное оружие.
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Заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что силовики в Донбассе начали применять французские противотанковые гранатомёты. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатомёты APILAS", — сказал Басурин.
По его словам, лицензию на производство гранатомётов (помимо Франции) также имеют США. Басурин отметил, что партия была направлена в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими.
Ранее профессор Штоль объяснил цель отправки США на Украину военных советников и вооружения. Такие выпады Вашингтона направлены на укрепление негативного имиджа РФ, отметил собеседник. По его мнению, истерика в американских СМИ нагнетается искусственно, чтобы выставить Москву "агрессором".
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