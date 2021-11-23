Экономист Вьюгин перечислил основные причины падения курса рубля

Председатель наблюдательного совета при Московской бирже, экономист Олег Вьюгин сообщил, что падение курса российской валюты связано с оттоком капиталов из страны. По его словам, на данный момент иностранные инвесторы распродают активы и выводят деньги обратно за рубеж.

"До этого в сентябре, например, был большой приток (капитала. — Прим. Лайфа), и рубль укреплялся, как мы видели", — приводит радио "Комсомольская правда" слова эксперта.

Среди причин, по которым инвесторы выводят средства, экономист называет истерику в СМИ по поводу якобы возможных военных действий РФ на территории Украины, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе, где некоторым западным политикам мерещится "рука Кремля". Поэтому прогнозы, как указал Вьюгин, сильно зависят от геополитической обстановки. Если всё наладится, то рубль может укрепиться в 2022 году или даже в конце нынешнего года, считает специалист.

"Хотя пока на это мало надежд. Если говорить о диапазоне — рубль будет колебаться в значении от 72 до 75 за доллар, это то, что нас ожидает в рамках текущей ситуации в ближайшее время и в начале нового года", — заключил экономист.