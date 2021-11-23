Экономист Вьюгин перечислил основные причины падения курса рубля
Все прогнозы, как указал эксперт, сильно зависят от геополитической обстановки. Если всё наладится, то российская валюта может укрепиться в 2022 году или даже в конце нынешнего года.
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Председатель наблюдательного совета при Московской бирже, экономист Олег Вьюгин сообщил, что падение курса российской валюты связано с оттоком капиталов из страны. По его словам, на данный момент иностранные инвесторы распродают активы и выводят деньги обратно за рубеж.
"До этого в сентябре, например, был большой приток (капитала. — Прим. Лайфа), и рубль укреплялся, как мы видели", — приводит радио "Комсомольская правда" слова эксперта.
Среди причин, по которым инвесторы выводят средства, экономист называет истерику в СМИ по поводу якобы возможных военных действий РФ на территории Украины, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе, где некоторым западным политикам мерещится "рука Кремля". Поэтому прогнозы, как указал Вьюгин, сильно зависят от геополитической обстановки. Если всё наладится, то рубль может укрепиться в 2022 году или даже в конце нынешнего года, считает специалист.
"Хотя пока на это мало надежд. Если говорить о диапазоне — рубль будет колебаться в значении от 72 до 75 за доллар, это то, что нас ожидает в рамках текущей ситуации в ближайшее время и в начале нового года", — заключил экономист.
Ранее Лайф сообщал, что россияне высказались о размере достойной пенсии. Так, молодёжь и люди старшего возраста разошлись в данной сумме почти на 10 тысяч рублей.
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