Газ в Европе подорожал на 8,5% в ответ на новые санкции против "Северного потока – 2"

Декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на хаб TTF в Нидерландах подорожали на 8,5%. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоимость голубого топлива подросла в ответ на новые санкции США против российского проекта "Северный поток – 2".

В ходе торговой сессии стоимость газа в один момент достигла 1071,7 доллара за тысячу кубометров. Однако вскоре продемонстрировала небольшое снижение до 1069 долларов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, но сомневаются, что он будет долгосрочным.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной связанной с Россией кипрской компании Transadria Ltd., а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2".