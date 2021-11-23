Газ в Европе подорожал на 8,5% в ответ на новые санкции против "Северного потока – 2"
Эксперты сомневаются, что рост стоимости голубого топлива будет долгосрочным, ведь газопровод уже достроен.
Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance
Декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на хаб TTF в Нидерландах подорожали на 8,5%. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоимость голубого топлива подросла в ответ на новые санкции США против российского проекта "Северный поток – 2".
В ходе торговой сессии стоимость газа в один момент достигла 1071,7 доллара за тысячу кубометров. Однако вскоре продемонстрировала небольшое снижение до 1069 долларов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, но сомневаются, что он будет долгосрочным.
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной связанной с Россией кипрской компании Transadria Ltd., а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2".
Глава МИД Сергей Лавров назвал односторонние санкции Запада против "Северного потока – 2" вопиющими. По словам дипломата, ограничения в адрес Москвы вводятся за всё подряд. Министр отметил, что российская сторона, в свою очередь, будет адекватно реагировать на подобные "недружественные шаги".
Комментариев: 0