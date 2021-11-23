В Минздраве уточнили, что изменится при получении водительских медсправок

Дополнительное обследование при получении водительских медицинских справок потребуется только тем, кто имеет признаки наркологических расстройств или кого ранее временно лишали права управлять автомобилем, никаких других нововведений не планируется. Об этом рассказали в Минздраве, передаёт "Российская газета".

Соответствующие изменения, как предполагается, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Сейчас проект приказа проходит общественное обсуждение.

Решение будет принимать врач-нарколог. Отправленного на дополнительное обследование кандидата ждут анализы крови и мочи, говорится в проекте приказа. Он направлен на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ.

А вот противопоказания для управления транспортными средствами остаются прежними, подчеркнули в ведомстве. К ним относятся различные психические заболевания, эпилепсия и некоторые другие.