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Пьяный бывший заключённый сжёг спутницу на "первом свидании"

Незадолго до трагедии женщина познакомилась с предполагаемым убийцей на улице. Затем парочка решила устроить алкогольные посиделки в подъезде, там и произошёл конфликт.

23 ноября, 16:19

Скриншот © Youtube / УВД Витебского облисполкома

В белорусском Витебске мужчина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры поджёг женщину, с которой познакомился на улице всего за несколько часов до размолвки. После совершения преступления он пытался скрыться, но на следующий день его всё-таки удалось задержать.

Уточняется, что обгоревший труп с телесными повреждениями был обнаружен 20 ноября в подъезде одного из домов по Московскому проспекту. По данным следствия, перед трагедией женщина познакомилась с предполагаемым убийцей на улице. Затем парочка решила устроить алкогольные посиделки в подъезде, где проживает подозреваемый. В какой-то момент произошла ссора — и мужчина поджёг знакомую, после чего скрылся.

"Убийство женщины совершил ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений 32-летний витебчанин. При силовой поддержке ОМОНа мужчина задержан", — отмечается в релизе УВД Витебского облисполкома, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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