Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2"
Ранее рестрикции анонсировал госсекретарь Блинкен, чем вызвал критику со стороны российских властей по этому решению.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Министерство финансов США ввело санкции в отношении кипрской компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin, связанными с газопроводом "Северный поток – 2". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что подобное решение стало возможным благодаря закону "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести рестрикции против ещё одной связанной с Россией структуры и двух судов, которые имеют отношение к газопроводу.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал односторонние санкции Запада против "Северного потока – 2" вопиющими. По словам дипломата, ограничения в адрес Москвы вводятся за всё подряд. Министр отметил, что российская сторона, в свою очередь, будет адекватно реагировать на подобные "недружественные шаги". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также раскритиковал обещанные Блинкеном ограничения и добавил, что российская сторона считает эти шаги незаконными и неправильными на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог.
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