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Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2"

Ранее рестрикции анонсировал госсекретарь Блинкен, чем вызвал критику со стороны российских властей по этому решению.

23 ноября, 16:06
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Министерство финансов США ввело санкции в отношении кипрской компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin, связанными с газопроводом "Северный поток – 2". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что подобное решение стало возможным благодаря закону "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

Газ в Европе подорожал на 8,5% в ответ на новые санкции против "Северного потока – 2"

Газ в Европе подорожал на 8,5% в ответ на новые санкции против "Северного потока – 2"

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести рестрикции против ещё одной связанной с Россией структуры и двух судов, которые имеют отношение к газопроводу.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал односторонние санкции Запада против "Северного потока – 2" вопиющими. По словам дипломата, ограничения в адрес Москвы вводятся за всё подряд. Министр отметил, что российская сторона, в свою очередь, будет адекватно реагировать на подобные "недружественные шаги". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также раскритиковал обещанные Блинкеном ограничения и добавил, что российская сторона считает эти шаги незаконными и неправильными на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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