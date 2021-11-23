Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2"

Министерство финансов США ввело санкции в отношении кипрской компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin, связанными с газопроводом "Северный поток – 2". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что подобное решение стало возможным благодаря закону "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести рестрикции против ещё одной связанной с Россией структуры и двух судов, которые имеют отношение к газопроводу.