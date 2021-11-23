Евросоюз создаст чёрный список транспортных компаний, способствующих нелегальной миграции
Как пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, мигрантов жестоко вводят в заблуждение ложными обещаниями и Брюссель должен с этим бороться.
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Евросоюз планирует создать санкционный список транспортных компаний, которые способствовали нелегальному проникновению мигрантов на территорию объединения. Об этом во вторник, 23 ноября, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Председатель ЕК указала, что стратегия, якобы используемая Минском, очень чётко основана на соучастии операторов и посредников: существуют целые турагентства, которые специализируются на делах беженцев и предлагают предложения "под ключ" — визы, билеты на самолёты, брони отелей, такси и автобусы до границы.
"Давайте внесём ясность: этих мигрантов жестоко вводят в заблуждение ложными обещаниями. Мы должны бороться с этим. Именно поэтому мы предлагаем составить чёрный список всех видов транспорта на основе международного права, касающегося торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Сегодня комиссия выдвигает законодательное предложение для этого", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Лайф писал, что Мария Захарова указала на попытки Запада "подтянуть" РФ к кризису на белорусско-польской границе. Дипломат сказала журналистам, что Россию "втягивают" по той причине, что западные коллеги не любят и не могут "признавать собственные ошибки". В связи с этим следует придумать что-то, "что можно продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось".
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