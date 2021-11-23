Учёные создали робота, способного определять вооружённых людей в школах

Российская компания "Промобот" совместно с американским дистрибьютором и интегратором разработала робота, который может определять наличие оружия у учеников или иных посетителей школ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу отечественной фирмы.

"Российская компания Promobot совместно с американским дистрибьютором и интегратором разработала обновление робота, которое позволит роботу определять наличие оружия у учеников и прочих посетителей школы. Решение позволяет роботу при распознавании оружия подать сигнал тревоги и отправить уведомление в полицию, на пункт охраны и родителям", — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что ведутся переговоры с несколькими американскими школами по поводу использования робота. По словам разработчиков, первый прототип уже почти готов к работе в старшей школе округа Кливленд.

"Он находится на этапе ввода в эксплуатацию и проходит тестирование. В случае удачного пилота роботов с подобным функционалом могут предложить и в учебные заведения РФ", — подчеркнули в пресс-службе.

Для этого проекта разработчики оснастили робота дополнительной камерой для распознавания объектов, а также создали нейронную сеть из более чем тысячи изображений автоматов, пистолетов и других типов оружия.

"Помимо того, в обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов и охрана правопорядка. Робот может общаться на английском и испанском языках", — добавили разработчики.

Робот также способен участвовать и в образовательном процессе, выстраивать коммуникацию и поддерживать диалог, заверили в компании.