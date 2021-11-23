Мужчина найден мёртвым в фитнес-клубе, где погибла дочь актёра Конкина
Уточняется, что 57-летний погибший работал менеджером. Заведут ли второе уголовное дело на владелицу фитнес-клуба Анну Андрианову, будет известно после проверки.
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В столичном фитнес-клубе "Джамп" на Красной Пресне, где в бассейне умерла дочка заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, новое происшествие. Как сообщает сайт kp.ru, в одном из помещений центра 12 ноября было найдено тело 57-летнего мужчины.
Его, как и в случае с Софией Конкиной, обнаружили другие посетители. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Установлено, что в тот день погибший занимался на тренажёрах и плавал в бассейне. А когда москвичу стало плохо, он попытался найти тренера и медсестру, но не смог и отправился в раздевалку.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался от приступа острой сердечно-сосудистой недостаточности. Уточняется, что погибший работал менеджером. Заведут ли второе уголовное дело на владелицу фитнес-клуба Анну Андрианову, будет известно после проверки.
Напомним, София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем. Однако спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба.
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