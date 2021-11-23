В Костроме мотоциклист чуть не лишился головы из-за натянутой лески

Кадры с места происшествия. Видео © Instagram / makarychev151 / Сергей Макарычев

В Костроме натянутая между деревьями леска чуть не лишила мотоциклиста головы, спортсмен вовремя увидел преграду и повредил только шлем. Об этом в беседе с Лайфом рассказал очевидец Денис Боровиков.

"В карьере Чижово на трассе были натянуты тросы на уровне шеи, чтобы покалечить и лишить жизни спортсменов, которые занимаются эндуро и мотокроссом. Этот трос мог оставить мотоциклиста без головы", — уточнил Боровиков.

Собеседник объяснил, что впервые такая ситуация произошла год назад, тогда лески были натянуты по городу. Местные жители не жалуются, а, наоборот, поддерживают спорт. Мотоциклисты не понимают, кто мог так поступить. Сейчас спортсмены готовят коллективное заявление в полицию.