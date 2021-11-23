Иммунолог Жемчугов и инфекционист Малышев оценили регистрацию "Спутника лайт" в Сан-Марино

Эксперты прокомментировали новость о том, что в Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Так, иммунолог Владислав Жемчугов поздравил коллег из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и назвал это решение разумным, ведь данный препарат отечественного производства отлично подходит для ревакцинации или вакцинации после болезни.