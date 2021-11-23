Иммунолог Жемчугов и инфекционист Малышев оценили регистрацию "Спутника лайт" в Сан-Марино
Ранее отечественный препарат был одобрен в республике как для самостоятельного, так и для бустерного применения.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Эксперты прокомментировали новость о том, что в Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Так, иммунолог Владислав Жемчугов поздравил коллег из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и назвал это решение разумным, ведь данный препарат отечественного производства отлично подходит для ревакцинации или вакцинации после болезни.
В свою очередь, инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что положительно оценивает данную информацию.
"Вообще сейчас очень много говорят о взаимозаменяемости вакцин. И мало того, даже разные вакцины вроде как усиливают друг друга. Весьма приятное известие", — приводит RT его слова.
Ранее в РФПИ рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино. Так, в этой стране были подтверждены высокие показатели безопасности российского препарата, отсутствие случаев госпитализации и хорошая переносимость среди пожилых людей. А туристы массово забирают ампулы из-под "Спутника V" на сувениры.
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