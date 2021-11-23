В "Газпроме" указали, что сланцевый газ приобретает статус "грязного"

Сланцевый газ всё больше приобретает статус "грязного" источника энергии, и сейчас наблюдаются случаи отказа покупателей от импорта СПГ, добываемого в США. Об этом заявили в "Газпроме".

Помимо наблюдаемых отказов покупателей от планов по импорту топлива из США также фиксируются случаи выхода экологически ответственных международных фирм из сланцевых активов, добавили в "Газпроме". В прошлом году добыча сланцевого газа велась лишь в нескольких странах мира, а на Штаты приходилось 95% всей добычи. Сейчас можно говорить о том, что развития этой отрасли до американских масштабов не произойдёт ни в одной другой стране мира даже в долгосрочной перспективе.