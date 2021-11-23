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В "Газпроме" указали, что сланцевый газ приобретает статус "грязного"

Ни одна страна мира даже в долгосрочной перспективе не будет развивать эту отрасль до масштабов США, где добывается 95% всего мирового объёма СПГ.

23 ноября, 17:04
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/october/article541365/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Сланцевый газ всё больше приобретает статус "грязного" источника энергии, и сейчас наблюдаются случаи отказа покупателей от импорта СПГ, добываемого в США. Об этом заявили в "Газпроме".

"На фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии", — сказано в заявлении российской энергетической компании по итогам заседания совета директоров.

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Помимо наблюдаемых отказов покупателей от планов по импорту топлива из США также фиксируются случаи выхода экологически ответственных международных фирм из сланцевых активов, добавили в "Газпроме". В прошлом году добыча сланцевого газа велась лишь в нескольких странах мира, а на Штаты приходилось 95% всей добычи. Сейчас можно говорить о том, что развития этой отрасли до американских масштабов не произойдёт ни в одной другой стране мира даже в долгосрочной перспективе.

Это же касается и "Газпрома", заметили в компании, которая обеспечена доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение их более эффективно и экономически, и экологически.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министру Италии Марио Драги готовность бесперебойно поставлять газ в Европу. Тема "Северного потока – 2" обсуждалась в ходе телефонного разговора политиков в понедельник.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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