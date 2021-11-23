В "Газпроме" указали, что сланцевый газ приобретает статус "грязного"
Ни одна страна мира даже в долгосрочной перспективе не будет развивать эту отрасль до масштабов США, где добывается 95% всего мирового объёма СПГ.
Фото © ПАО "Газпром"
Сланцевый газ всё больше приобретает статус "грязного" источника энергии, и сейчас наблюдаются случаи отказа покупателей от импорта СПГ, добываемого в США. Об этом заявили в "Газпроме".
"На фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии", — сказано в заявлении российской энергетической компании по итогам заседания совета директоров.
Помимо наблюдаемых отказов покупателей от планов по импорту топлива из США также фиксируются случаи выхода экологически ответственных международных фирм из сланцевых активов, добавили в "Газпроме". В прошлом году добыча сланцевого газа велась лишь в нескольких странах мира, а на Штаты приходилось 95% всей добычи. Сейчас можно говорить о том, что развития этой отрасли до американских масштабов не произойдёт ни в одной другой стране мира даже в долгосрочной перспективе.
Это же касается и "Газпрома", заметили в компании, которая обеспечена доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение их более эффективно и экономически, и экологически.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министру Италии Марио Драги готовность бесперебойно поставлять газ в Европу. Тема "Северного потока – 2" обсуждалась в ходе телефонного разговора политиков в понедельник.
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