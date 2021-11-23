Пептидная вакцина для клеточного иммунитета к ковиду прошла первую фазу испытаний

Немецкие учёные сообщили об успешном прохождении первой фазы клинических испытаний пептидной вакцины на людях. Она нацелена на создание длительного Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. Статья опубликована в журнале Nature.

"Мы провели открытое исследование первой фазы, в которой приняли участие 36 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Им ввели однократную дозу вакцины CoVac-1", — говорится в материале.

Исследование проводили в клинике Тюбингенского университета в Германии. В результате у всех 36 участников CoVac-1 вызвал более сильную реакцию Т-клеток, чем возникающая при коронавирусной инфекции. Она сохранилась в течение трёх месяцев.

Т-клеточный иммунитет — это первая линия обороны организма против проникающих патогенов. Т-клетки атакуют инфицированные клетки, а также передают информацию В-клеткам, вырабатывающим защитные антитела. Особенно важно наличие хорошего Т-клеточного иммунитета для пациентов с дефицитом В-клеток. Такими являются онкобольные и люди с иммунодефицитом.

Вакцина CoVac-1 нацелена на создание длительного клеточного иммунитета к CoViD-19 за один приём. Такая защита напоминает Т-клеточную, приобретаемую в результате естественного заражения.

Авторы оценивают результаты исследования как полностью положительные и надеются, что они подтвердятся в ходе второй фазы клинических испытаний, которая начнётся в ближайшее время.