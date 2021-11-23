Гоген Солнцев поделился страхами из-за беременности жены

Шоумен Гоген Солнцев поделился новыми подробностями семейной жизни и рассказал, как протекает беременность его новоиспечённой жены Полины Терешкович. Сейчас пара отдыхает за городом в санатории.

"Мы пока принимаем ванны в санатории. Про беременность стараемся не говорить, чтобы не сглазить", — цитирует Teleprogramma.pro 40-летнего шоумена.

Что касается его экс-супруги Екатерины Терешкович, то Солнцев не стремится наладить с ней контакт. Судя по всему, дочь пенсионерки тоже не горит желанием общаться с матерью. При этом шоумен, как и раньше, крайне негативно отзывается о бывшей возлюбленной. Он назвал Терешкович-старшую "больным человеком" и велел ей держаться подальше от их семьи.