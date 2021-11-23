Гоген Солнцев поделился страхами из-за беременности жены
Что касается его экс-супруги Екатерины Терешкович, то Солнцев не стремится наладить с ней взаимоотношения. Судя по всему, дочь пенсионерки тоже не горит желанием общаться с матерью.
Фото © Instagram / solntcev
Шоумен Гоген Солнцев поделился новыми подробностями семейной жизни и рассказал, как протекает беременность его новоиспечённой жены Полины Терешкович. Сейчас пара отдыхает за городом в санатории.
"Мы пока принимаем ванны в санатории. Про беременность стараемся не говорить, чтобы не сглазить", — цитирует Teleprogramma.pro 40-летнего шоумена.
Что касается его экс-супруги Екатерины Терешкович, то Солнцев не стремится наладить с ней контакт. Судя по всему, дочь пенсионерки тоже не горит желанием общаться с матерью. При этом шоумен, как и раньше, крайне негативно отзывается о бывшей возлюбленной. Он назвал Терешкович-старшую "больным человеком" и велел ей держаться подальше от их семьи.
Напомним, в конце октября Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги. Празднование проходило в небольшом кругу друзей и близких скромно и тихо, пока не появилась бывшая пассия актёра. На свадьбе подруга Валентины устроила скандал и плеснула кислотой в невесту, чем изрядно её испугала. Практически сразу после этого выяснилось, что Полина беременна.
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