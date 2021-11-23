НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гоген Солнцев поделился страхами из-за беременности жены

Что касается его экс-супруги Екатерины Терешкович, то Солнцев не стремится наладить с ней взаимоотношения. Судя по всему, дочь пенсионерки тоже не горит желанием общаться с матерью.

23 ноября, 17:41
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CC8buFBATp7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CVKFwwTqPST/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">solntcev</a></p>

Фото © Instagram / solntcev

Шоумен Гоген Солнцев поделился новыми подробностями семейной жизни и рассказал, как протекает беременность его новоиспечённой жены Полины Терешкович. Сейчас пара отдыхает за городом в санатории.

"Мы пока принимаем ванны в санатории. Про беременность стараемся не говорить, чтобы не сглазить", цитирует Teleprogramma.pro 40-летнего шоумена.

Стало известно, как Гоген Солнцев назовёт дочь, и это новый удар для его бывшей

Стало известно, как Гоген Солнцев назовёт дочь, и это новый удар для его бывшей

Что касается его экс-супруги Екатерины Терешкович, то Солнцев не стремится наладить с ней контакт. Судя по всему, дочь пенсионерки тоже не горит желанием общаться с матерью. При этом шоумен, как и раньше, крайне негативно отзывается о бывшей возлюбленной. Он назвал Терешкович-старшую "больным человеком" и велел ей держаться подальше от их семьи.

Напомним, в конце октября Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги. Празднование проходило в небольшом кругу друзей и близких скромно и тихо, пока не появилась бывшая пассия актёра. На свадьбе подруга Валентины устроила скандал и плеснула кислотой в невесту, чем изрядно её испугала. Практически сразу после этого выяснилось, что Полина беременна.

Почему Гоген Солнцев боится, что его ребёнок родится больным

Почему Гоген Солнцев боится, что его ребёнок родится больным

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1