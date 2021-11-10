Стало известно, как Гоген Солнцев назовёт дочь, и это новый удар для его бывшей
Недавно Гоген Солнцев женился на своей падчерице Полине, ради которой бросил её 66-летнюю мать Екатерину Терешкович. При этом экс-супруги осыпали друг друга взаимными упрёками.
Однако теперь шоумен рассказал Лайфу, что будущую дочку назовёт в честь бывшей жены, ставшей ему тёщей. Гоген отметил, что его беременная возлюбленная чувствует себя хорошо, несмотря на инцидент на свадьбе. И отметил, что торжество потребовало больших затрат — 10 миллионов.
Полина чувствует себя прекрасно. У нас будет дочка. Назовём в честь тещи. У Полины я не спрашивал (против ли она такого имени. — Прим. ред.). В свадьбу было столько денег вгрохано. Мы потратили 10 миллионов
Видео © Instagram / staisycobein11
Потратив большую сумму и учитывая условия пандемии, после свадьбы молодожёны не отправились "на райские острова", а остались на родине. Когда ситуация с коронавирусом нормализуется, они планируют поехать в Доминикану.
Сейчас Гоген и его жена приходят в себя после скандала, разразившегося прямо на свадьбе. На праздник пришла подруга Терешкович и плеснула невесте в лицо кислотой. "Я мечтаю сейчас только об одном: чтобы мать моей жены сдохла. Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь", — негодовал шоумен, и тем более странным выглядит его решение назвать дочку именем бывшей.
Жёстко Солнцев высказался теперь и в адрес организатора свадьбы Дианы Бичаровой. Ранее он обвинил её в том, что это она слила Терешкович информацию о месте проведения торжества, и назвал главной участницей провокации.
Я этих шлюх даже знать не знаю (о Диане Бичаровой. — Прим. ред.). Я не знаю, о ком вы говорите. Это, видимо, просто одна из организаторов. Насчёт бывшей супруги я не хочу вам ничего говорить. Не имею права
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