Стало известно, как Гоген Солнцев назовёт дочь, и это новый удар для его бывшей

Однако теперь шоумен рассказал Лайфу, что будущую дочку назовёт в честь бывшей жены, ставшей ему тёщей. Гоген отметил, что его беременная возлюбленная чувствует себя хорошо, несмотря на инцидент на свадьбе. И отметил, что торжество потребовало больших затрат — 10 миллионов.

Фото © Instagram / solntcev, solntcev

Полина чувствует себя прекрасно. У нас будет дочка. Назовём в честь тещи. У Полины я не спрашивал (против ли она такого имени. — Прим. ред.). В свадьбу было столько денег вгрохано. Мы потратили 10 миллионов Гоген Солнцев

Видео © Instagram / staisycobein11

Потратив большую сумму и учитывая условия пандемии, после свадьбы молодожёны не отправились "на райские острова", а остались на родине. Когда ситуация с коронавирусом нормализуется, они планируют поехать в Доминикану.

Сейчас Гоген и его жена приходят в себя после скандала, разразившегося прямо на свадьбе. На праздник пришла подруга Терешкович и плеснула невесте в лицо кислотой. "Я мечтаю сейчас только об одном: чтобы мать моей жены сдохла. Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь", — негодовал шоумен, и тем более странным выглядит его решение назвать дочку именем бывшей.

Фото © Instagram / solntcev

Жёстко Солнцев высказался теперь и в адрес организатора свадьбы Дианы Бичаровой. Ранее он обвинил её в том, что это она слила Терешкович информацию о месте проведения торжества, и назвал главной участницей провокации.