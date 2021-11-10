Прохожий снял доказательство того, что Лазарев и Малиновский ещё не кончили дружить

Сразу после финала шоу "Поединки", где Сергей Лазарев выступил в роли ведущего (в паре с Николаем Басковым), он отправился отдыхать в Дубай. Не один. Там певца и сняли на видео во время прогулки с Алексом Малиновским. Оператор явно знал, кого он снимал и какую ценность эти кадры имеют в определённой среде.

Видео © Telegram / "Только никому"

Казалось, дружбу бывшего солиста группы Smash! Сергея Лазарева и экс-участника "Голоса" Алекса Малиновского ничто не может разрушить. Однако артисты вдруг отписались друг от друга в "Инстаграме", а из их аккаунтов пропали совместные фото. Но пока встревоженные поклонники гадали, в чём дело, приятелей снова застали вместе. Очевидец снял, как певцы прогуливались во время отдыха в ОАЭ. "Сергей Лазарев прошёл и Алекс Малиновский", — сказал автор видео, подписав: "Вот такой Дубай".

Фото © Instagram / lazarevsergey, __malinovskiy__

Ссорились ли артисты на самом деле или перестали афишировать дружбу в соцсетях по каким-то другим причинам, пока не ясно. Однако ранее среди причин конфликта пользователи называли блокчейн-платформу Малиновского CrowdWiz. Компания якобы оказалась в списке финансовых пирамид, и Лазарев больше не захотел иметь дело с приятелем-"мошенником".

Фото © Instagram / lazarevsergey, __malinovskiy__