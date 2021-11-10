Прохожий снял доказательство того, что Лазарев и Малиновский ещё не кончили дружить
Нет, они не шли, держа друг друга за руку, но, кажется, им уже давно не хочется никому и ничего объяснять.
Фото © Telegram / "Только никому"
Сразу после финала шоу "Поединки", где Сергей Лазарев выступил в роли ведущего (в паре с Николаем Басковым), он отправился отдыхать в Дубай. Не один. Там певца и сняли на видео во время прогулки с Алексом Малиновским. Оператор явно знал, кого он снимал и какую ценность эти кадры имеют в определённой среде.
Видео © Telegram / "Только никому"
Казалось, дружбу бывшего солиста группы Smash! Сергея Лазарева и экс-участника "Голоса" Алекса Малиновского ничто не может разрушить. Однако артисты вдруг отписались друг от друга в "Инстаграме", а из их аккаунтов пропали совместные фото. Но пока встревоженные поклонники гадали, в чём дело, приятелей снова застали вместе. Очевидец снял, как певцы прогуливались во время отдыха в ОАЭ. "Сергей Лазарев прошёл и Алекс Малиновский", — сказал автор видео, подписав: "Вот такой Дубай".
Ссорились ли артисты на самом деле или перестали афишировать дружбу в соцсетях по каким-то другим причинам, пока не ясно. Однако ранее среди причин конфликта пользователи называли блокчейн-платформу Малиновского CrowdWiz. Компания якобы оказалась в списке финансовых пирамид, и Лазарев больше не захотел иметь дело с приятелем-"мошенником".
Алекс Малиновский — 35-летний певец, модель и бизнесмен родом из Магадана. В юности парень пошёл наперекор родителям, которые не хотели, чтобы он становился певцом, и отправился покорять Москву. Он участвовал в таких шоу, как "Голос", "Пусть говорят", "Угадай мелодию", "Премия Муз-ТВ", выпускал хиты и получил два высших образования. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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