Уилл Смит посетовал на проблемы со здоровьем из-за частого секса

Насыщенная половая жизнь в подростковом возрасте довела известного голливудского актёра Уилла Смита до проблем со здоровьем. Об этом звезда написала в своей книге мемуаров, отрывки из которой опубликовала газета The Independent.

Как признался Смит, после расставания с первой любовью у него начался период "безудержной сексуальной жизни". Чтобы хоть как-то пережить депрессивное состояние, актёр искал поддержки в объятиях других девушек. К слову, на тот момент ему было всего 16 лет.

"Я спал со столькими женщинами, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм, которая выражалась в приступах тошноты и даже рвоты", — отметил 53-летний артист.