Уилл Смит посетовал на проблемы со здоровьем из-за частого секса
Актёр спал с таким количеством женщин, что у него развилась психосоматическая реакция на оргазм. Как он признался, его периодически тошнило, а иногда и рвало.
Уилл Смит. Фото © Instagram / willsmith
Насыщенная половая жизнь в подростковом возрасте довела известного голливудского актёра Уилла Смита до проблем со здоровьем. Об этом звезда написала в своей книге мемуаров, отрывки из которой опубликовала газета The Independent.
Как признался Смит, после расставания с первой любовью у него начался период "безудержной сексуальной жизни".
Чтобы хоть как-то пережить депрессивное состояние, актёр искал поддержки в объятиях других девушек. К слову, на тот момент ему было всего 16 лет.
"Я спал со столькими женщинами, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм, которая выражалась в приступах тошноты и даже рвоты", — отметил 53-летний артист.
Ранее Лайф сообщал, что Смит признался в мыслях о суициде. Актёр наконец понял, в чём состоят глобальные проблемы его жизни, а также осознал необходимость заняться собственным психическим здоровьем.
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