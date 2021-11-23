Как сейчас выглядит звезда "Битвы экстрасенсов", которая два года назад объявила себя мужчиной

Экстрасенс из Латвии Джулия Ванг снова сменила имидж. На смену брутальным мужским образам опять пришли более женственные. Макияж, платья, причёски всё чаще стали появляться у неё в "Инстаграме".

Фото © Instagram / juliavang.real

"Я здесь для того, чтобы ломать стереотипы", — пишет в своём аккаунте звезда шоу. И пытается соответствовать заявленному.

Фото © Instagram / juliavang.real

Джулия Ванг — победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов". Личность звезды шоу до сих пор окутана тайной. На проекте она появилась в образе роскошной роковой женщины — контрастный макияж, длинные волосы, эффектные наряды — и заявила, что она дух в теле человека.

Фото © Facebook / julie.Vangreal, Instagram / juliavang.real

Однако в 2019 году Ванг шокировала публику, объявив себя парнем по имени Томас. Она выкладывала кадры, где представала в мужской одежде и с короткой стрижкой. Звезда заявляла, что страдает синдромом Морриса, то есть генетически мужчина, но выглядит как женщина. "Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ <...> Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные", — говорила экстрасенс.

Фото © Instagram / thomas__winsor