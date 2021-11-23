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Как сейчас выглядит звезда "Битвы экстрасенсов", которая два года назад объявила себя мужчиной

Образ парня стал отходить на второй план, и на смену ему пришёл более узнаваемый.

23 ноября, 16:01

Фото © Instagram / juliavang.real

Экстрасенс из Латвии Джулия Ванг снова сменила имидж. На смену брутальным мужским образам опять пришли более женственные. Макияж, платья, причёски всё чаще стали появляться у неё в "Инстаграме".

Фото © Instagram / juliavang.real

Фото © Instagram / juliavang.real

"Я здесь для того, чтобы ломать стереотипы", — пишет в своём аккаунте звезда шоу. И пытается соответствовать заявленному.

Фото © Instagram / juliavang.real

Фото © Instagram / juliavang.real

Джулия Ванг — победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов". Личность звезды шоу до сих пор окутана тайной. На проекте она появилась в образе роскошной роковой женщины — контрастный макияж, длинные волосы, эффектные наряды — и заявила, что она дух в теле человека.

Фото © Facebook / julie.Vangreal, Instagram / juliavang.real

Фото © Facebook / julie.Vangreal, Instagram / juliavang.real

Однако в 2019 году Ванг шокировала публику, объявив себя парнем по имени Томас. Она выкладывала кадры, где представала в мужской одежде и с короткой стрижкой. Звезда заявляла, что страдает синдромом Морриса, то есть генетически мужчина, но выглядит как женщина. "Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ <...> Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные", — говорила экстрасенс.

Фото © Instagram / thomas__winsor

Фото © Instagram / thomas__winsor

Также точно не известно, где Джулия родилась. По её словам, в Риге, Латвия, а её мама была физиком-ядерщиком. Однако ходили слухи, что экстрасенс появилась на свет в деревне Нелюдово, неподалёку от Новгорода, а её настоящее имя Юлия Гаврикова, которое она сменила на звучный псевдоним, пишет uznayvse.ru. Сейчас на странице у Ванг указано, что она занимается чёрной магией и веретничеством, также она рассказывает про разные ритуалы, например про привороты.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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