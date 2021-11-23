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В Екатеринбурге на 92-м году жизни скончался оперный певец Николай Голышев

Соболезнования его родным направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

23 ноября, 14:53
<p>Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Golyshev_Nikolay.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia </a></p>

Фото © Wikipedia

В Екатеринбурге умер оперный певец и преподаватель Уральской консерватории, народный артист РСФСР, почётный гражданин Свердловской области Николай Голышев. Как сообщает E1.ru, 9 декабря ему исполнилось бы 92 года.

"Николай Николаевич умер сегодня, немного не дожил до 92 лет. Болел дома, сказался и возраст. Это был выдающийся педагог, оперный певец, который преподавал до последнего. Николай Николаевич был знаком с мировыми оперными звёздами, к нему приезжал Дмитрий Хворостовский", — рассказала мама одного из учеников Голышева.

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Соболезнования родным оперного певца выразил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал Голышева "выдающимся, требовательным и опытным преподавателем, мудрым, сильным человеком". Губернатор рассказал, что Николай Николаевич "создал десятки незабываемых образов в оперных спектаклях, воспитал несколько поколений одарённых певцов, которые сегодня украшают сцены лучших театров страны".

Николай Голышев родился 9 декабря 1929 года в Челябинской области. В ноябре 1956 года его зачислили в стажёрскую группу Свердловского оперного театра, а через два года он стал оперным певцом. Голышев исполнил более 60 партий, главная из них — Евгения Онегина, он спел её почти 300 раз.

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В 1962 году Николай Голышев начал преподавать в Куйбышевском педагогическом институте на музыкально-педагогическом факультете. Через два года он начал учить вокалу в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского. В 1967 году он перешёл в Уральскую консерваторию, где позднее возглавил кафедру сольного пения.

Ранее в возрасте 42 лет умер актёр "Ворониных" и "Ищейки" Михаил Зубов. Артист также был известен по работам в сериалах "Спасская" и "Лихач".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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