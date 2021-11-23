Агилера появилась на красной дорожке, но её импланты заставили папарацци краснеть

Кристина Агилера появилась на премии Latin Grammy, и поклонники сразу затосковали по былым временам. Многие запомнили звезду стройной блондинкой с изящными формами. Но теперь фанаты её просто не узнали.

Фото © Denise Truscello / Getty Images for The Latin Recording Academy, Instagram / xtina / zoerainphoto

40-летняя певица предстала на красной дорожке в длинном чёрном платье с эффектным декольте, пишет Daily Mail. Рыжие волосы, контрастный макияж и пышные формы не могли остаться незамеченными. Но особое внимание привлёк её бюст, который почти "упирался" в ключицы артистки.

Фото © Denise Truscello / Getty Images for The Latin Recording Academy

Снимки с церемонии разлетелись по Сети, и пользователи сразу решили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Они писали, что грудь артистки стала ассиметричной и выглядит очень странно.

Странная грудь!!!😳 Любовь

Импланты как у дешёвой порноактрисы. Уехали куда-то в разные стороны. Губы с подводкой 🤦‍♀️ Кристина частенько нелепо выглядит Happy advertiser

Фото © Instagram / xtina

Под ключицы уехали. Кошмар Ukko Rasmus

У многих импланты страшные, даже у некоторых богатых девчонок. Шары на большом расстоянии просто ужас🤣 K B

Зря, конечно, она надела платье с декольте... Аnna