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Агилера появилась на красной дорожке, но её импланты заставили папарацци краснеть

Исполнительница надела платье с глубоким декольте, но такое зрелище оказалось не для всех.

23 ноября, 07:54

Фото © Instagram / xtina

Кристина Агилера появилась на премии Latin Grammy, и поклонники сразу затосковали по былым временам. Многие запомнили звезду стройной блондинкой с изящными формами. Но теперь фанаты её просто не узнали.

Фото © Denise Truscello / Getty Images for The Latin Recording Academy, Instagram / xtina / zoerainphoto

Фото © Denise Truscello / Getty Images for The Latin Recording Academy, Instagram / xtina / zoerainphoto

40-летняя певица предстала на красной дорожке в длинном чёрном платье с эффектным декольте, пишет Daily Mail. Рыжие волосы, контрастный макияж и пышные формы не могли остаться незамеченными. Но особое внимание привлёк её бюст, который почти "упирался" в ключицы артистки.

Фото © Denise Truscello / Getty Images for The Latin Recording Academy

Фото © Denise Truscello / Getty Images for The Latin Recording Academy

Снимки с церемонии разлетелись по Сети, и пользователи сразу решили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Они писали, что грудь артистки стала ассиметричной и выглядит очень странно.

Странная грудь!!!😳

Любовь

Импланты как у дешёвой порноактрисы. Уехали куда-то в разные стороны. Губы с подводкой 🤦‍♀️ Кристина частенько нелепо выглядит

Happy advertiser

Фото © Instagram / xtina

Фото © Instagram / xtina

Под ключицы уехали. Кошмар

Ukko Rasmus

У многих импланты страшные, даже у некоторых богатых девчонок. Шары на большом расстоянии просто ужас🤣

K B

Зря, конечно, она надела платье с декольте...

Аnna

Кристина Агилера — американская певица, актриса, филантроп и посол доброй воли ООН. Звезда неоднократно становилась обладательницей "Грэмми". Однако её вокальные данные до сих пор вызывают жаркие споры среди слушателей. Кто-то считает, что её голос — настоящее достояние, а некоторые настаивают на том, что у певицы и вовсе нет слуха.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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