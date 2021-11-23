Вика Цыганова нагрубила жюри шоу "Суперстар", отомстив Ваенге за надругательство над Кругом

Напомним, что на шоу "Три аккорда" певица Ваенга вышла на сцену в образе монаха. Накладные волосы и борода удивили большую часть зрителей. Вика Цыганова поделилась своей реакцией: "Увидев тогда номер, я закричала: "Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?" По словам Виктории, подобные шутки точно когда-нибудь выйдут певице боком. Но, видимо, публичного осуждения певице было недостаточно — в последнем выпуске шоу "Суперстар" Цыганова тоже выступила с номером на песню Круга, как бы показывая, "как надо".

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Пианист с наколками, чёрное платье в пол и фотография Михаила Круга на заднем плане. Цыганова сделала всё, чтобы потом не было стыдно ни ей, ни зрителям, ни поклонниками легендарного шансонье. По словам Виктории, песня — вовсе не об "уголовщине", а о России, о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться. Исполняя хит на сцене НТВ, певица разрыдалась. А вот мнение судей для Цыгановой оказалось лишним.

Чем дальше продвигалась, тем меньше значило их мнение. Тем более что зачастую оно абсолютно некомпетентное. "Золотые купола" они вообще не поняли. Потому что это люди из другого мира, им такое не по зубам. Господа, вам, наверное, ещё надо поработать над собой. Песня не создана для шоу, она о душе Вика Цыганова

Фото © Instagram / superstarntv

Спор по поводу "Золотых куполов" Ваенги ещё только начался, ведь карикатурное исполнение шлягера — это только полбеды. Когда Виктория впервые увидела номер Елены на телевидении, она была в шоке, ведь никакого разрешения на использование трека у неё никто не спрашивал. Мало того, позже выяснилось, что Ваенга уже давно исполняет песню на своих закрытых концертах. Цыганова уверяет — до судебного иска осталось совсем недолго.

Кадр из видео © YouTube / "Шоу на Первом"

Муж Цыгановой, автор таких шлягеров, как "Приходите в мой дом" и "Калина красная", Вадим рассказал Starhit, что ещё за год до всей этой суматохи они начали работать над новой версией хита вместе со Ярославом Сумишевским. Виктория даже успела выступить вместе с шансонье на его концерте. И вот готовили они песню к официальному релизу... как вдруг — бородатая Ваенга. Такую наглость творец оставлять без внимания не собирается.