МакSим ответила сплетникам, которым показалось, что из больницы она вышла не только здоровой, но и беременной
Певица опубликовала фото, на которых она демонстрирует прекрасную форму.
Фото © Instagram / maksimartist
После праздничного концерта "Муз-ТВ" в Кремле, где 38-летняя певица MакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) появилась впервые после тяжелейшего коронавируса, в Сети поползли слухи о том, что артистка беременна. Для выхода в свет она выбрала однотонное платье в пол с корсетом, однако на видео её живот странно выпирал. Это убедило пользователей Сети, что MакSим в положении, однако певица вышла из ситуации красиво.
Фото © YouTube / МУЗ PRO-Новости и Instagram / maksimartist
Вместо ответа на слухи исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в "Инстаграме" несколько снимков, на которых предстала в обтягивающем чёрном костюме. Особое внимание артистка уделила плоскому животу, который опровергал все домыслы о беременности.
Вероятно, фанатов артистки сбил с толку факт, что после болезни, из-за которой она два месяца провела в больнице, МакSим не могла набрать вес — он оставался в районе 46 килограммов. Из-за этого она носила мешковатую одежду, а на видео у неё появился животик. Скорее всего, виновато неудачное платье и признание певицы в том, что у неё наконец-то есть любимый человек.
На кремлёвской сцене МакSим вручили премию "Звезда Муз-ТВ", которая стала 13-й наградой певицы от этого канала. Выступать перед зрителями она не стала — ещё не до конца восстановилась, а потому решила направить все силы на новые хиты. Сейчас артистка выглядит оживлённо, хотя ещё несколько месяцев назад за неё переживала вся страна. В середине июня МакSим попала в больницу с высокой температурой. Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат, но состояние певицы всё ухудшалось, было принято решение погрузить её в кому. В начале августа она пришла в себя, а позже её выписали, отправив домой под надзор специалистов.
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