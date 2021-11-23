МакSим ответила сплетникам, которым показалось, что из больницы она вышла не только здоровой, но и беременной

После праздничного концерта "Муз-ТВ" в Кремле, где 38-летняя певица MакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) появилась впервые после тяжелейшего коронавируса, в Сети поползли слухи о том, что артистка беременна. Для выхода в свет она выбрала однотонное платье в пол с корсетом, однако на видео её живот странно выпирал. Это убедило пользователей Сети, что MакSим в положении, однако певица вышла из ситуации красиво.

Фото © YouTube / МУЗ PRO-Новости и Instagram / maksimartist

Вместо ответа на слухи исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в "Инстаграме" несколько снимков, на которых предстала в обтягивающем чёрном костюме. Особое внимание артистка уделила плоскому животу, который опровергал все домыслы о беременности.

Фото © Instagram / maksimartist и maksimartist

Вероятно, фанатов артистки сбил с толку факт, что после болезни, из-за которой она два месяца провела в больнице, МакSим не могла набрать вес — он оставался в районе 46 килограммов. Из-за этого она носила мешковатую одежду, а на видео у неё появился животик. Скорее всего, виновато неудачное платье и признание певицы в том, что у неё наконец-то есть любимый человек.

Фото © Instagram / maksimartist и maksimartist