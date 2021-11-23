Врачи спасают глаза и голос Марины Хлебниковой: Что известно о состоянии певицы
Хлебникова находится в реанимации, её состояние удалось стабилизировать, но оно по-прежнему тяжёлое — певица в коме.
56-летняя певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре — загорелся диван, на котором артистка заснула с сигаретой в руке. Она получила сильнейшие ожоги и отравилась едким дымом, в тяжёлом состоянии её доставили в больницу, где она впала в кому. Спустя четыре дня Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ, но врачи делают неутешительные прогнозы.
Специалисты НИИ Склифосовского считают, что первый кризис прошёл и, несмотря на температуру 38,5, состояние артистки стабилизировалось. Тем не менее радоваться рано. Из-за ожога дыхательных путей второй степени звезду кормят через зонд, а полное восстановление тканей займёт долгое время и может привести к ужасным для певицы последствиям. Пациенты в подобном состоянии часто остаются с пневмонией, что мгновенно поставит крест на музыкальной карьере Марины Хлебниковой — её голос, скорее всего, больше никогда не будет прежним.
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С внешними ожогами дела обстоят не лучше: у артистки обгорело 20% лица и других поверхностей. О восстановлении внешности говорить пока рано. Скорее всего, потребуется пересадка кожи и вмешательство пластического хирурга. Сейчас же ей не до операций — нужно выжить.
Между тем появилась новая проблема. По словам врачей, у Марины сильно обгорели веки, медики опасаются, что вред был нанесён непоправимый и теперь артистку ждёт слепота. Врачи надеются, что ткани зарубцуются, но организм певицы был истощён ещё до пожара, поэтому восстановление будет происходить очень и очень медленно.
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