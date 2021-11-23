Врачи спасают глаза и голос Марины Хлебниковой: Что известно о состоянии певицы

56-летняя певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре — загорелся диван, на котором артистка заснула с сигаретой в руке. Она получила сильнейшие ожоги и отравилась едким дымом, в тяжёлом состоянии её доставили в больницу, где она впала в кому. Спустя четыре дня Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ, но врачи делают неутешительные прогнозы.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Специалисты НИИ Склифосовского считают, что первый кризис прошёл и, несмотря на температуру 38,5, состояние артистки стабилизировалось. Тем не менее радоваться рано. Из-за ожога дыхательных путей второй степени звезду кормят через зонд, а полное восстановление тканей займёт долгое время и может привести к ужасным для певицы последствиям. Пациенты в подобном состоянии часто остаются с пневмонией, что мгновенно поставит крест на музыкальной карьере Марины Хлебниковой — её голос, скорее всего, больше никогда не будет прежним.

Фото © Telegram / SHOT

С внешними ожогами дела обстоят не лучше: у артистки обгорело 20% лица и других поверхностей. О восстановлении внешности говорить пока рано. Скорее всего, потребуется пересадка кожи и вмешательство пластического хирурга. Сейчас же ей не до операций — нужно выжить.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Между тем появилась новая проблема. По словам врачей, у Марины сильно обгорели веки, медики опасаются, что вред был нанесён непоправимый и теперь артистку ждёт слепота. Врачи надеются, что ткани зарубцуются, но организм певицы был истощён ещё до пожара, поэтому восстановление будет происходить очень и очень медленно.