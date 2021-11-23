Ольга Кормухина может уничтожить репутацию Полины Гагариной, несмотря на её связи и покровителей
В 2015 году Полина Гагарина покорила страну своим исполнением "Кукушки", но чуть позже выяснилось, что эту версию она позаимствовала... и не у Виктора Цоя.
Споры по поводу кавер-версии "Кукушки" Гагариной начались далеко не сразу после релиза трека. Лишь спустя четыре года певица Ольга Кормухина подала иск против Полины в Тверской районный суд Москвы. По её мнению, Гагарина исполнила легендарную песню группы "Кино" в такой же обработке, что и она ещё в 2011 году.
Однако суд даже не стал проводить экспертизу двух версий песен, чтобы выяснить, действительно ли они одинаковые или нет. Власти поддержали Гагарину — в иске было отказано. Представительница Кормухиной Валерия Рытвина заявляет, что тогда дело замяли благодаря работе авторитетного адвоката Елены Забраловой, которая встала на защиту интересов Полины. Другой защитник Кормухиной, Василий Бурдюг, уверяет — Гагарина обратилась за помощью к Забраловой потому, что понимала, что иначе ей суд не выиграть.
Но, когда истцам отказали, они подали жалобу в Московский городской суд. И хоть, по словам Рытвиной, обычно апелляция не приводит к каким-то важным поворотам в ходе дела, на этот раз ответчикам не повезло. Судьи не просто выслушали все доводы представителей Кормухиной, но и спустя два года работы и шесть заседаний всё-таки отменили предыдущий вердикт и назначили экспертизу, пишет Starhit.
Экспертизу проведёт Московская государственная консерватория вместе с Федеральным центром экспертиз при Минюсте. Ответчики же выдвинули кандидатуру Игоря Крутого. Представители Кормухиной уверены — версии "Кукушки" ну очень похожи и результаты экспертизы точно "уничтожат репутацию Полины".
Фото © Instagram / gagara1987
К чему приведёт экспертиза, неизвестно. Но сама Кормухина уверена — победа не за горами: "Я понимаю, что на их стороне большие деньги и большие связи, но на моей стороне правда", — пишет "Рамблер".
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