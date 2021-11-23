Ольга Кормухина может уничтожить репутацию Полины Гагариной, несмотря на её связи и покровителей

Споры по поводу кавер-версии "Кукушки" Гагариной начались далеко не сразу после релиза трека. Лишь спустя четыре года певица Ольга Кормухина подала иск против Полины в Тверской районный суд Москвы. По её мнению, Гагарина исполнила легендарную песню группы "Кино" в такой же обработке, что и она ещё в 2011 году.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/301419/track/2803290'>Кукушка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/359533'>Ольга Кормухина</a> на Яндекс.Музыке

Однако суд даже не стал проводить экспертизу двух версий песен, чтобы выяснить, действительно ли они одинаковые или нет. Власти поддержали Гагарину — в иске было отказано. Представительница Кормухиной Валерия Рытвина заявляет, что тогда дело замяли благодаря работе авторитетного адвоката Елены Забраловой, которая встала на защиту интересов Полины. Другой защитник Кормухиной, Василий Бурдюг, уверяет — Гагарина обратилась за помощью к Забраловой потому, что понимала, что иначе ей суд не выиграть.

Фото © VK / Ольга Кормухина, VK / Полина Гагарина

Но, когда истцам отказали, они подали жалобу в Московский городской суд. И хоть, по словам Рытвиной, обычно апелляция не приводит к каким-то важным поворотам в ходе дела, на этот раз ответчикам не повезло. Судьи не просто выслушали все доводы представителей Кормухиной, но и спустя два года работы и шесть заседаний всё-таки отменили предыдущий вердикт и назначили экспертизу, пишет Starhit.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7699878/track/53733790'>Kукушка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/234192'>Полина Гагарина</a> на Яндекс.Музыке

Экспертизу проведёт Московская государственная консерватория вместе с Федеральным центром экспертиз при Минюсте. Ответчики же выдвинули кандидатуру Игоря Крутого. Представители Кормухиной уверены — версии "Кукушки" ну очень похожи и результаты экспертизы точно "уничтожат репутацию Полины".

Фото © Instagram / gagara1987