52-летняя вице-мэр Новосибирска объяснила, что происходит на её пикантном видео
Женщина предстала в купальнике на морозе, но пользователи не одобрили её поступок.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на днях удивила пользователей неожиданным роликом. 52-летняя женщина поделилась в "Инстаграме" кадрами, как она в бикини забавляется на снегу.
Терешкова, лёжа на спине, водила руками по белому покрову и посыпала себя снегом. При этом, улыбаясь, политик показала все достоинства своей фигуры. "Это Сибирь! -20", — радостно подписала фото закалённая женщина.
Видео стало вирусным и быстро разлетелось по соцсетям. На него обратили внимание даже западные издания, например Daily Star. Однако не все разделили весёлое настроение политика. Пока одни пользователи восхищались задумкой Терешковой, другие обрушились на неё с критикой. Они отмечали, что за подобные кадры ранее увольняли учителей и вся эта ситуация выглядит некрасиво по отношению к ним.
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Однако Анна Васильевна не видит в своём поступке ничего предосудительного. "Это моя традиция. Я очень люблю ходить в баню и обтираться снегом. В любую погоду", — объяснила вице-мэр происходящее на ролике, пишет kp.ru.
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