52-летняя вице-мэр Новосибирска объяснила, что происходит на её пикантном видео

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на днях удивила пользователей неожиданным роликом. 52-летняя женщина поделилась в "Инстаграме" кадрами, как она в бикини забавляется на снегу.

Фото © Instagram / tereshkova_anna

Терешкова, лёжа на спине, водила руками по белому покрову и посыпала себя снегом. При этом, улыбаясь, политик показала все достоинства своей фигуры. "Это Сибирь! -20", — радостно подписала фото закалённая женщина.

Фото © Instagram / tereshkova_anna

Видео стало вирусным и быстро разлетелось по соцсетям. На него обратили внимание даже западные издания, например Daily Star. Однако не все разделили весёлое настроение политика. Пока одни пользователи восхищались задумкой Терешковой, другие обрушились на неё с критикой. Они отмечали, что за подобные кадры ранее увольняли учителей и вся эта ситуация выглядит некрасиво по отношению к ним.

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