У сменившей пол блогерши Даши Корейки перекосило лицо после операции
20-летняя блогерша Даша Корейка (при рождении — Максим Матвеев) решилась на операцию по смене пола. Звезде соцсетей в том числе сделали грудь и провели феминизацию лица.
Фото © VK / Дарья Паленкова. Скриншот © TikTok / kareyka
Даша делилась всеми подробностями хирургического вмешательства в своих аккаунтах, жалуясь, как она страдает морально и физически. Однако не все пользователи спешили ей сочувствовать. Так, они сначала решили, что её лицо не изменилось, а потом отметили, что стало хуже и ей вообще не стоило делать операцию.
Фото © Telegram / Kosti 18+, "Светские хроники"
На кадрах действительно можно заметить, что лицо блогерши стало асимметричным: с одной стороны у неё сильно приподнялись глаз и бровь. Корейка рассказала, что помимо того что у неё сильные отёки ей ещё и задели нерв. Однако на видео, которое Даша разместила в "Тиктоке", доктор говорит, что всё в порядке: отёк уходит, а брови приобрели красивую форму.
Скриншот © TikTok / kareyka
Отек очень большой и задели нерв. Бровь поднялась
Видео © TikTok / kareyka
Позже блогерша обратилась к подписчикам, которые не проявили сочувствия. Она отметила, что те стараются уязвить ее в комментариях, несмотря на то, что у нее тяжелый период.
Фото © Instagram / _kareykadasha, VK / Дарья Паленкова
Даша перебралась в Москву из провинции, где ее гнобили за то, что она отличалась от остальных. Блогерша довольно быстро стала популярной благодаря стримам. Она нередко плачет на камеру и ведет себя очень эмоционально, смакую подробности своей жизни в соцсетях.
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