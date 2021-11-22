У сменившей пол блогерши Даши Корейки перекосило лицо после операции

Даша делилась всеми подробностями хирургического вмешательства в своих аккаунтах, жалуясь, как она страдает морально и физически. Однако не все пользователи спешили ей сочувствовать. Так, они сначала решили, что её лицо не изменилось, а потом отметили, что стало хуже и ей вообще не стоило делать операцию.

Фото © Telegram / Kosti 18+, "Светские хроники"

На кадрах действительно можно заметить, что лицо блогерши стало асимметричным: с одной стороны у неё сильно приподнялись глаз и бровь. Корейка рассказала, что помимо того что у неё сильные отёки ей ещё и задели нерв. Однако на видео, которое Даша разместила в "Тиктоке", доктор говорит, что всё в порядке: отёк уходит, а брови приобрели красивую форму.

Скриншот © TikTok / kareyka

Отек очень большой и задели нерв. Бровь поднялась Даша Корейка

Видео © TikTok / kareyka

Позже блогерша обратилась к подписчикам, которые не проявили сочувствия. Она отметила, что те стараются уязвить ее в комментариях, несмотря на то, что у нее тяжелый период.

Фото © Instagram / _kareykadasha, VK / Дарья Паленкова