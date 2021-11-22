Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ
Артистка постоянно находится в сознании, понимает всё происходящее, но о её переводе в обычную палату пока речи не идёт.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких, но пока она находится в тяжёлом состоянии. У звезды держится температура в районе 38,5 градуса, пишет StarHit.
Указывается, что питаться самостоятельно Хлебникова не может, потому пища поступает через зонд. Из-за ожогов дыхательных путей второй степени артистке очень больно. Тем не менее певица постоянно находится в сознании и всё понимает. Когда именно Хлебникову переведут в обычную палату, неизвестно, но вряд ли это случится в ближайшее время, отмечает издание.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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