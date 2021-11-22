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Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Артистка постоянно находится в сознании, понимает всё происходящее, но о её переводе в обычную палату пока речи не идёт.

22 ноября, 08:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGM6Fmwl3k_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких, но пока она находится в тяжёлом состоянии. У звезды держится температура в районе 38,5 градуса, пишет StarHit.

Указывается, что питаться самостоятельно Хлебникова не может, потому пища поступает через зонд. Из-за ожогов дыхательных путей второй степени артистке очень больно. Тем не менее певица постоянно находится в сознании и всё понимает. Когда именно Хлебникову переведут в обычную палату, неизвестно, но вряд ли это случится в ближайшее время, отмечает издание.

Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно

Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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