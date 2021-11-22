Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких, но пока она находится в тяжёлом состоянии. У звезды держится температура в районе 38,5 градуса, пишет StarHit .

Указывается, что питаться самостоятельно Хлебникова не может, потому пища поступает через зонд. Из-за ожогов дыхательных путей второй степени артистке очень больно. Тем не менее певица постоянно находится в сознании и всё понимает. Когда именно Хлебникову переведут в обычную палату, неизвестно, но вряд ли это случится в ближайшее время, отмечает издание.