Депутат Амельченкова: Благодаря поправкам ЕР в бюджет удалось увеличить поддержку НКО

Благодаря поправкам в бюджет, предложенным "Единой Россией", удалось увеличить поддержку некоммерческих организаций. Об этом журналистам заявила заместитель председателя думского Комитета по развитию гражданского общества Ольга Амельченкова после пленарного заседания, на котором Госдума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками ЕР.

"Работали над поправками в бюджет России вместе с "Единой Россией". Стала одним из соавторов. Сегодня в Государственной думе приняли эти предложения во втором чтении. Удалось увеличить поддержку НКО", — сказала парламентарий.

По словам Амельченковой, в прошлом году при принятии трёхлетнего бюджета в нём закладывалось снижение примерно на 15% финансирования в 2022 году общественных организаций. В настоящее время уровень финансирования восстанавливается поправками, предложенными "Единой Россией".

Она также отметила, что финансирование в сравнении с цифрой, которая предусматривалась трёхлетним бюджетом на 2022 год, выросло почти на миллиард рублей. И это выше, чем уровень господдержки в текущем году.

"Кроме НКО, мы в два раза увеличили финансирование программы по обеспечению жильём инвалидов. Программы долговременного ухода за пожилыми, содействия молодёжной занятости также получат дополнительное финансирование, будут увеличены расходы на комплексное развитие села", — добавила Амельченкова.