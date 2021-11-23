Политолог Абзалов объяснил решение Байдена высвободить нефть из стратегических резервов

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с Лайфом объяснил, чем для американцев обернётся распечатка резервного нефтяного фонда.

"Оно (решение. — Прим. Лайфа) происходит на фоне сложной экономической ситуации: в ЕС есть дефицит энергоносителей, часть из них выдаётся Китаем. Если ОПЕК начнёт снижать объёмы вводимой нефти в декабре, то сами американцы удержать ситуацию не смогут. И необходимо, чтобы к этому присоединился Китай", — уточняет специалист.

Напомним, что 23 ноября Джо Байден принял решение высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Второго ноября американский лидер обвинил Россию и государства — члены ОПЕК в устоявшихся высоких ценах на углеводороды. Первой причиной повышения цен он назвал пандемию коронавируса, которая повлияла на цепочку поставок. Второй — последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. По мнению Абзалова, ценовой кризис возник из-за политики Байдена, а эффективность предпринимаемых им сейчас действий сомнительна.

"США часто распечатывают нефтяной резервный фонд. Суть заключается в том, что цена на энергоносители на американском рынке привела к росту спроса на энергопродукты, прежде всего — на бензин. Всё это связано с политикой Байдена. Поэтому он сначала пытался давить на ОПЕК+, но, как мы знаем, безрезультатно. Потом он собирается распечатать фонды. К чему это приведёт? Это приведёт к снижению цены на рынке США. И вот насколько это будет длительное влияние — это открытый вопрос", — подытожил специалист.