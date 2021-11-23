Вирусолог Альтштейн усомнился в окончании четвёртой волны ковида

Снижение заболеваемости коронавирусом в России не говорит о завершении четвёртой волны инфекции и тем более о победе над пандемией. Пока преобладающая часть населения не вакцинируется, ничего не закончится, заявил вирусолог и профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360".

"Она действительно идёт на спад, но это не значит, что волна ушла. Она фиксируется на каком-то достаточно высоком уровне и протянется ещё довольно долго, пока люди не привьются", — сообщил специалист.

Он поведал, что даже на фоне снижения суточного числа новых заражённых заболеваемость всё равно будет держаться на одном уровне в течение достаточно длительного времени. По мнению Альтштейна, в России продолжает действовать начавшаяся в июне 2021 года третья волна ковида. Летом она понизилась, осенью — повысилась. А во всём мире идёт уже шестая волна, считает вирусолог.

"Говорить о том, что у нас появились прекрасные перспективы, — они, конечно, появились, но нужно вакцинироваться, без этого не будет ничего", — заметил Альтштейн, добавив, что во время очередной вспышки наши соотечественники стали активнее делать прививки от ковида, но желание вакцинироваться может вновь пойти на спад после улучшения эпидемиологической ситуации.