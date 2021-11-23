Вирусолог Альтштейн усомнился в окончании четвёртой волны ковида
Даже после снижения числа выявляемых случаев заражения заболеваемость всё равно будет держаться на одном уровне в течение достаточно длительного времени, подчеркнул профессор центра имени Гамалеи.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселев Сергей
Снижение заболеваемости коронавирусом в России не говорит о завершении четвёртой волны инфекции и тем более о победе над пандемией. Пока преобладающая часть населения не вакцинируется, ничего не закончится, заявил вирусолог и профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360".
"Она действительно идёт на спад, но это не значит, что волна ушла. Она фиксируется на каком-то достаточно высоком уровне и протянется ещё довольно долго, пока люди не привьются", — сообщил специалист.
Он поведал, что даже на фоне снижения суточного числа новых заражённых заболеваемость всё равно будет держаться на одном уровне в течение достаточно длительного времени. По мнению Альтштейна, в России продолжает действовать начавшаяся в июне 2021 года третья волна ковида. Летом она понизилась, осенью — повысилась. А во всём мире идёт уже шестая волна, считает вирусолог.
"Говорить о том, что у нас появились прекрасные перспективы, — они, конечно, появились, но нужно вакцинироваться, без этого не будет ничего", — заметил Альтштейн, добавив, что во время очередной вспышки наши соотечественники стали активнее делать прививки от ковида, но желание вакцинироваться может вновь пойти на спад после улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее Лайф писал, что в России выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших приходится на Москву и Подмосковье, а на третьей строчке впервые оказалась Самарская область. Петербург — лишь на четвёртом месте.
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