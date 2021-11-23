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Попытку Байдена заглушить вопросы журналистов музыкой высмеяли в соцсетях

Накануне американский лидер выступал перед журналистами в Белом доме и после поспешно покинул пресс-конференцию под странную мелодию, которая фактически заткнула представителей СМИ.

23 ноября, 17:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/a.10155567286001104/10157843470451104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции под странную музыку, которая заглушает вопросы журналистов. Накануне американский лидер выступал перед журналистами в Белом доме, обсуждая вопросы внутренней политики.

"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", — написал американский ведущий Бенни Джонсон на своей странице в "Твиттере".

Поведение американского лидера, который частенько "сбегает" от журналистов или же ругается с ними, стало поводом для насмешек. Многие комментаторы отметили, что данная музыка больше похожа на мелодию ожидания при звонке в банк или на переход между сценами в сериале. Ещё некоторые пользователи пошутили, что аудиодорожка записанного смеха гораздо больше подошла бы Байдену.

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Ранее Лайф сообщал, что Байден обозвал журналистку после вопроса об обязательной вакцинации от ковида. К слову, представительница прессы ответила, что вовсе не обиделась на реакцию главы Белого дома и даже расценила его слова как комплимент.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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