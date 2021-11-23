Попытку Байдена заглушить вопросы журналистов музыкой высмеяли в соцсетях

В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции под странную музыку, которая заглушает вопросы журналистов. Накануне американский лидер выступал перед журналистами в Белом доме, обсуждая вопросы внутренней политики.

"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", — написал американский ведущий Бенни Джонсон на своей странице в "Твиттере".

Biden just blasted elevator music to drown out questions from the press.



pic.twitter.com/JZuGtpFCy7 — Benny (@bennyjohnson) November 22, 2021

Поведение американского лидера, который частенько "сбегает" от журналистов или же ругается с ними, стало поводом для насмешек. Многие комментаторы отметили, что данная музыка больше похожа на мелодию ожидания при звонке в банк или на переход между сценами в сериале. Ещё некоторые пользователи пошутили, что аудиодорожка записанного смеха гораздо больше подошла бы Байдену.