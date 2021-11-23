Попытку Байдена заглушить вопросы журналистов музыкой высмеяли в соцсетях
Накануне американский лидер выступал перед журналистами в Белом доме и после поспешно покинул пресс-конференцию под странную мелодию, которая фактически заткнула представителей СМИ.
Фото © Facebook / Joe Biden
В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором президент США Джо Байден покидает трибуну после пресс-конференции под странную музыку, которая заглушает вопросы журналистов. Накануне американский лидер выступал перед журналистами в Белом доме, обсуждая вопросы внутренней политики.
"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", — написал американский ведущий Бенни Джонсон на своей странице в "Твиттере".
Biden just blasted elevator music to drown out questions from the press.— Benny (@bennyjohnson) November 22, 2021
pic.twitter.com/JZuGtpFCy7
Поведение американского лидера, который частенько "сбегает" от журналистов или же ругается с ними, стало поводом для насмешек. Многие комментаторы отметили, что данная музыка больше похожа на мелодию ожидания при звонке в банк или на переход между сценами в сериале. Ещё некоторые пользователи пошутили, что аудиодорожка записанного смеха гораздо больше подошла бы Байдену.
Ранее Лайф сообщал, что Байден обозвал журналистку после вопроса об обязательной вакцинации от ковида. К слову, представительница прессы ответила, что вовсе не обиделась на реакцию главы Белого дома и даже расценила его слова как комплимент.
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