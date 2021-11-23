Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов поговорил с американским коллегой Милли

Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил актуальные вопросы международной безопасности с американским коллегой, председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны. Телефонная беседа состоялась вскоре после того, как стало известно об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против России.

"23 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против России. Кроме того, военные фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к российской границе.