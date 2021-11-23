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Кошку с необычной мордочкой не хотели забирать из приюта, но новый пост о ней стал хитом

В скором времени Кайе проведут операцию и сделают её глаза более привычными. Сотрудники организации отмечают, что питомица очень ласковая и игривая.

23 ноября, 17:26
<p>Кайя. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ontariorescue/posts/1690363517800641" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ToRescue.org</a></p>

Кайя. Фото © Facebook / ToRescue.org

В США сотрудники приюта ищут новый дом для кошки Кайи, имеющей не совсем обычную внешность. Из-за врождённой аномалии лица у неё необычным образом расположены глаза, пишет The Independent.

При этом характер у кошки очень ласковый и игривый. Сейчас ей пять с половиной месяцев, и всё это время о ней заботятся в благотворительной организации The Ontario Rescue (Монтклер, Калифорния), а в скором времени проведут операцию, чтобы сделать её глаза более привычными.

"Она не только самая симпатичная кошечка на свете, но и невероятно милая. Каждый, кто встречает, влюбляется в неё", — пишут сотрудники приюта.

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Потенциальным хозяевам объяснили, что Кайя хорошо ладит с другими кошками и собаками, стерилизована, привита и здорова. Однако за всё время приют получил ноль заявок на этого питомца, но сейчас у неё есть все шансы обрести дом, ведь запись учреждения набрала больше 18 тысяч лайков и свыше 24 тысяч репостов.

Пользователи "Фейсбука" пришли от Кайи в восторг и с удивлением заметили, что в такую очаровательную кошку невозможно не влюбиться.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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