Кошку с необычной мордочкой не хотели забирать из приюта, но новый пост о ней стал хитом

В США сотрудники приюта ищут новый дом для кошки Кайи, имеющей не совсем обычную внешность. Из-за врождённой аномалии лица у неё необычным образом расположены глаза, пишет The Independent.

При этом характер у кошки очень ласковый и игривый. Сейчас ей пять с половиной месяцев, и всё это время о ней заботятся в благотворительной организации The Ontario Rescue (Монтклер, Калифорния), а в скором времени проведут операцию, чтобы сделать её глаза более привычными.

"Она не только самая симпатичная кошечка на свете, но и невероятно милая. Каждый, кто встречает, влюбляется в неё", — пишут сотрудники приюта.

Потенциальным хозяевам объяснили, что Кайя хорошо ладит с другими кошками и собаками, стерилизована, привита и здорова. Однако за всё время приют получил ноль заявок на этого питомца, но сейчас у неё есть все шансы обрести дом, ведь запись учреждения набрала больше 18 тысяч лайков и свыше 24 тысяч репостов.

Пользователи "Фейсбука" пришли от Кайи в восторг и с удивлением заметили, что в такую очаровательную кошку невозможно не влюбиться.