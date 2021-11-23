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Следовавший из Саранска в Москву SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.

23 ноября, 17:38
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/aeroflot?z=photo-18954214_363789249/wall-18954214_30067" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой "Аэрофлот</a>"</p>

Фото © VK / "Мой "Аэрофлот"

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Саранск — Москва, вернулся в аэропорт вылета. По данным источника Лайфа, предварительной причиной стали проблемы с шасси, которое не закрылось.

На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал. В Шереметьево их отправят дополнительным рейсом. Сейчас точную причину неполадок устанавливают специалисты.

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Ранее Лайф рассказывал, как в аэропорту Новосибирска сел Boeing 747 с горящим двигателем. Самолёт направлялся в китайский город Циндао. На борту было пять человек — все члены экипажа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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