Следовавший из Саранска в Москву SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси
На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.
Фото © VK / "Мой "Аэрофлот"
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Саранск — Москва, вернулся в аэропорт вылета. По данным источника Лайфа, предварительной причиной стали проблемы с шасси, которое не закрылось.
На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал. В Шереметьево их отправят дополнительным рейсом. Сейчас точную причину неполадок устанавливают специалисты.
Ранее Лайф рассказывал, как в аэропорту Новосибирска сел Boeing 747 с горящим двигателем. Самолёт направлялся в китайский город Циндао. На борту было пять человек — все члены экипажа.
Комментариев: 0