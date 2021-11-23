Следовавший из Саранска в Москву SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Саранск — Москва, вернулся в аэропорт вылета. По данным источника Лайфа, предварительной причиной стали проблемы с шасси, которое не закрылось.

На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал. В Шереметьево их отправят дополнительным рейсом. Сейчас точную причину неполадок устанавливают специалисты.