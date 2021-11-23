Шифрин обиделся на писателя Измайлова и заявил, что тот не попадёт в рай даже с QR-кодом

Ефим Шифрин оскорбился словами писателя-сатирика Лиона Измайлова о том, что юморист в последние годы якобы мало общался со скончавшимся Виктором Коклюшкиным. Об этом он заявил в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

"Этот человек в рай не попадёт даже с QR-кодом. <…> Мы с Витей никогда не ссорились, никогда в жизни. Мы стали общаться реже, это и дало повод человеку судачить об этом", — сказал Шифрин.

Конфликт между коллегами случился после похорон Коклюшкина 14 ноября, когда Измайлов раскритиковал Шифрина за то, что тот избегал общения с сатириком, который сделал из него звезду разговорного жанра. В эфире программы Шифрин уточнил, что Коклюшкин сам ежегодно всё больше закрывался и отдалялся от друзей.

После этого Измайлов ответил на критику в свой адрес, заверив, что не имел ничего плохого в сторону коллеги, а его слова могли перефразировать.

"Там журналисты что-то сказали, а он повёлся на это дело. Я нигде не заявлял, что он неблагодарный человек", — приводит его слова Teleprogramma.pro.

При этом сатирик уточнил, что не обижается на Шифрина и хотел урегулировать возникший конфликт, попытался выйти на связь, однако юморист ему не ответил.