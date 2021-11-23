Хирург Каминский считал лица Порошенко и Тимошенко и рассказал о пластических операциях

Ведущий пластический хирург Украины Эдгар Каминский в новом выпуске на своём ютуб-канале рассказал, кто из знаменитых политиков делал пластические операции. Так, среди персонажей был экс-президент Незалежной Пётр Порошенко, а также бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Примечательно, что в последнее время изменения в их внешности вызывают бурную реакцию у окружающих.

Врач отметил, что на нижней половине лица Порошенко нет никаких хирургических изменений. По его словам, лицо политика несколько похудело из-за диеты, которой он придерживался.

"А вот в верхней половине лица мы чётко видим изменение формы глаз, а особенно исчезновение жировых пакетов, тех самых "мешков". Также было подтянуто нижнее веко", — высказался Каминский.

Врач показал красной разметкой, где удалён жир. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI

По словам хирурга, Тимошенко, как и Порошенко, переделала себе верхнюю часть лица. Специалист также продемонстрировал фото до и после операции. Он считает, что Тимошенко увеличивала щёки в объёме, чтобы на лице не провисали морщины.

Врач показал красной разметкой, где происходили манипуляции. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI