Хирург Каминский считал лица Порошенко и Тимошенко и рассказал о пластических операциях
Оба украинских политика, как утверждает врач, перекраивали верхнюю часть лица. При этом экс-президент Незалежной внёс больше изменений в свою внешность.
Скриншот © YouTube / KAMINSKYI
Ведущий пластический хирург Украины Эдгар Каминский в новом выпуске на своём ютуб-канале рассказал, кто из знаменитых политиков делал пластические операции. Так, среди персонажей был экс-президент Незалежной Пётр Порошенко, а также бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Примечательно, что в последнее время изменения в их внешности вызывают бурную реакцию у окружающих.
Врач отметил, что на нижней половине лица Порошенко нет никаких хирургических изменений. По его словам, лицо политика несколько похудело из-за диеты, которой он придерживался.
"А вот в верхней половине лица мы чётко видим изменение формы глаз, а особенно исчезновение жировых пакетов, тех самых "мешков". Также было подтянуто нижнее веко", — высказался Каминский.
Врач показал красной разметкой, где удалён жир. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI
По словам хирурга, Тимошенко, как и Порошенко, переделала себе верхнюю часть лица. Специалист также продемонстрировал фото до и после операции. Он считает, что Тимошенко увеличивала щёки в объёме, чтобы на лице не провисали морщины.
Врач показал красной разметкой, где происходили манипуляции. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI
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