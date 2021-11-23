НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хирург Каминский считал лица Порошенко и Тимошенко и рассказал о пластических операциях

Оба украинских политика, как утверждает врач, перекраивали верхнюю часть лица. При этом экс-президент Незалежной внёс больше изменений в свою внешность.

23 ноября, 18:33

Скриншот © YouTube / KAMINSKYI

Ведущий пластический хирург Украины Эдгар Каминский в новом выпуске на своём ютуб-канале рассказал, кто из знаменитых политиков делал пластические операции. Так, среди персонажей был экс-президент Незалежной Пётр Порошенко, а также бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Примечательно, что в последнее время изменения в их внешности вызывают бурную реакцию у окружающих.

Врач отметил, что на нижней половине лица Порошенко нет никаких хирургических изменений. По его словам, лицо политика несколько похудело из-за диеты, которой он придерживался.

"А вот в верхней половине лица мы чётко видим изменение формы глаз, а особенно исчезновение жировых пакетов, тех самых "мешков". Также было подтянуто нижнее веко", — высказался Каминский.

Врач показал красной разметкой, где удалён жир. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI

Врач показал красной разметкой, где удалён жир. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI

Пластический хирург Ваганова рассказала, как будут спасать лицо Марины Хлебниковой

Пластический хирург Ваганова рассказала, как будут спасать лицо Марины Хлебниковой

По словам хирурга, Тимошенко, как и Порошенко, переделала себе верхнюю часть лица. Специалист также продемонстрировал фото до и после операции. Он считает, что Тимошенко увеличивала щёки в объёме, чтобы на лице не провисали морщины.

Врач показал красной разметкой, где происходили манипуляции. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI

Врач показал красной разметкой, где происходили манипуляции. Скриншот © YouTube / KAMINSKYI

Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Ранее Лайф рассказывал, что стало со звёздами, красотой которых восхищались миллионы, но теперь не узнаёт никто. Разочарованию фанатов нет предела, ведь они помнят своих кумиров совсем другими.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1