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Путин внёс на ратификацию в Думу соглашение с Таджикистаном об объединённой системе ПВО

Планируется, что она станет составной частью общей системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.

23 ноября, 18:29
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение Москвы и Душанбе о создании объединённой системы ПВО. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Планируется, что стороны создадут совместную систему противовоздушной обороны, которая станет составной частью системы ПВО государств – участников СНГ. Это необходимо для повышения эффективности решения соответствующих задач в регионе. Соглашение было подписано министром обороны РФ Сергеем Шойгу с таджикским коллегой 27 апреля в Душанбе.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успешном выполнении задач при совместном с Китаем воздушном патрулировании. Продолжительность полёта над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей составила более десяти часов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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