Путин внёс на ратификацию в Думу соглашение с Таджикистаном об объединённой системе ПВО
Планируется, что она станет составной частью общей системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение Москвы и Душанбе о создании объединённой системы ПВО. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Планируется, что стороны создадут совместную систему противовоздушной обороны, которая станет составной частью системы ПВО государств – участников СНГ. Это необходимо для повышения эффективности решения соответствующих задач в регионе. Соглашение было подписано министром обороны РФ Сергеем Шойгу с таджикским коллегой 27 апреля в Душанбе.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успешном выполнении задач при совместном с Китаем воздушном патрулировании. Продолжительность полёта над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей составила более десяти часов.
Комментариев: 0