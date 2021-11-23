Путин внёс на ратификацию в Думу соглашение с Таджикистаном об объединённой системе ПВО

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение Москвы и Душанбе о создании объединённой системы ПВО. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Планируется, что стороны создадут совместную систему противовоздушной обороны, которая станет составной частью системы ПВО государств – участников СНГ. Это необходимо для повышения эффективности решения соответствующих задач в регионе. Соглашение было подписано министром обороны РФ Сергеем Шойгу с таджикским коллегой 27 апреля в Душанбе.