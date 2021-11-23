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Вычислена идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин

При этом близость в реальности, как оказалось, далека от этих показателей. Примечательно, что разница для представителей двух полов составила всего восемь секунд.

23 ноября, 18:57

Фото © Pexels

Новое исследование учёных показало, что мужчины и женщины оценивают продолжительность идеального полового акта практически одинаково по времени. Как сообщает портал otvprim.ru, разница составляет лишь восемь секунд.

В эксперименте приняло участие более четырёх тысяч добровольцев. Им нужно было ответить всего лишь на два вопроса — о том, сколько в среднем обычно длится их секс, и о том, как долго они хотели бы им заниматься. В результате выяснилось, что как мужчины, так и женщины считают, что 25 минут достаточно для идеального полового акта. Так, дамы предпочитают иметь близость на протяжении 25 минут и 51 секунды, а представители сильного пола — на восемь секунд меньше, соответственно, 25 минут и 43 секунды.

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При этом реальная же продолжительность секса, как оказалось, гораздо короче и не превышает пяти минут.

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А ранее Лайф сообщал, что голливудский актёр Уилл Смит посетовал на проблемы со здоровьем из-за частого секса. Он спал с таким количеством женщин, что у него развилась психосоматическая реакция на оргазм. Как признался артист, его периодически тошнило, а иногда и рвало.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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