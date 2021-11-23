Вычислена идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин

В эксперименте приняло участие более четырёх тысяч добровольцев. Им нужно было ответить всего лишь на два вопроса — о том, сколько в среднем обычно длится их секс, и о том, как долго они хотели бы им заниматься. В результате выяснилось, что как мужчины, так и женщины считают, что 25 минут достаточно для идеального полового акта. Так, дамы предпочитают иметь близость на протяжении 25 минут и 51 секунды, а представители сильного пола — на восемь секунд меньше, соответственно, 25 минут и 43 секунды.