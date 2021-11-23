Онлайн-урок биологии в свердловской школе сорвал мужчина, показавший гениталии

Скандал разгорелся в городе Берёзовском Свердловской области, где онлайн-урок биологии в местной школе № 21 был сорван мужчиной, подключившимся к трансляции в "Зуме" и показавшим свои гениталии. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всё произошло 19 ноября на уроке в седьмом классе. Оказалось, что саботаж заказал 13-летний ученик, который оставил заявку в группе в соцсети "ВКонтакте" о срыве уроков в "Зуме", указав ссылку на занятие. К трансляции подключился пользователь с ником "НедоКибер Supra 2005" и стал показывать половой орган. Учитель сориентировался и быстро отключил незваного гостя.

Теперь "НедоКибера" ищут следователи, возбудившие уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Официально ведомство об этом пока не сообщило.