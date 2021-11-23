Американист Рогулёв назвал полёты бомбардировщиков США у границ России элементом давления

Отработка стратегическими силами США варианта применения ядерного оружия против России носит цель оказать давление. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Он заметил, что эти полёты тренировочные, однако их интенсивность возросла, тем более они проводятся в тех районах — в Балтике и Чёрном море, — где раньше американские стратегические бомбардировщики использовали крайне редко.

"Вот в этом, конечно, элемент давления на Россию, он, безусловно, присутствует. Это демонстративные полёты стратегических самолётов, которые вооружены стратегическим серьёзным оружием", — приводит RT слова Рогулёва.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, США пугают Россию, а также хотят заставить её втянуться в гонку вооружений. Россия осознаёт опасность, которую представляет армия США.