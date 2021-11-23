Американист Рогулёв назвал полёты бомбардировщиков США у границ России элементом давления
А другой эксперт отметил, что Москва осознаёт опасность, которая исходит от армии Соединённых Штатов, но не боится её.
Фото © Twitter / U.S. Air Force
Отработка стратегическими силами США варианта применения ядерного оружия против России носит цель оказать давление. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
Он заметил, что эти полёты тренировочные, однако их интенсивность возросла, тем более они проводятся в тех районах — в Балтике и Чёрном море, — где раньше американские стратегические бомбардировщики использовали крайне редко.
"Вот в этом, конечно, элемент давления на Россию, он, безусловно, присутствует. Это демонстративные полёты стратегических самолётов, которые вооружены стратегическим серьёзным оружием", — приводит RT слова Рогулёва.
По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, США пугают Россию, а также хотят заставить её втянуться в гонку вооружений. Россия осознаёт опасность, которую представляет армия США.
"Мы ведём себя спокойно, знаем, что в нужный момент мы их нейтрализуем, как всегда нейтрализовывали любого агрессора, который нас учил жить", — добавил военный эксперт.
Ранее американский генерал Дэвид Томпсон признал отставание США от России в сфере гиперзвука. Особенно офицер отметил российские ракеты "Кинжал", "Циркон" и "Авангард".
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