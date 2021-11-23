Украинские военные отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelin
Как отметил главнокомандующий, это вооружение существенно повысило боеспособность армии республики.
Фото © ТАСС / Zuma
Вооружённые силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. Он рассказал, что тренировки проводились на полигоне Широкий лан в Николаевской области.
"Мы приобрели и получили от партнёров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооружённых сил Украины... Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции объединённых сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков", — сообщил Залужный в "Фейсбуке".
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что удалось показать командирам комплексное применение новой техники в условиях ночи и плохой видимости. Тренировки, как пояснил Залужный, проводились в рамках подведения итогов деятельности Вооружённых сил Украины за 2021 год.
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