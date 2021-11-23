НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самый старый человек в мире Франциска Сусано умерла на 125-м году жизни

Женщина скончалась в собственном доме на Филиппинах. Причина смерти не уточняется, однако известно, что симптомов вирусного заболевания у долгожительницы зафиксировано не было.

23 ноября, 19:26
<p>Франциска Сусано. Фото © <a href="https://www.facebook.com/City-Government-of-Kabankalan-102886948829114/photos/pcb.129786349472507/129785432805932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">City Government of Kabankalan</a></p>

Франциска Сусано. Фото © City Government of Kabankalan

На Филиппинах в возрасте 124 лет ушла из жизни старейший человек планеты Франциска Сусано. Как сообщает пресс-служба Правительства города Кабанкалан, женщина скончалась в собственном доме вечером 22 ноября.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в "Фейсбуке".

Самый сильный человек России умер от коронавируса

Самый сильный человек России умер от коронавируса

Отмечается, что симптомов вирусного заболевания у женщины не было, точные причины смерти не раскрываются. Статус Сусано как самого старого человека в мире подтверждён Книгой рекордов Гиннесса. Она появилась на свет 11 сентября 1897 года.

Самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан умер на 110-м году жизни

Самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан умер на 110-м году жизни

В июне Лайф сообщал, что в Индии умер глава "самой большой в мире семьи". Мужчина, который был лидером практикующей многожёнство секты, оставил после себя 38 вдов, 89 детей и 36 внуков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1