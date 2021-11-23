Самый старый человек в мире Франциска Сусано умерла на 125-м году жизни
Женщина скончалась в собственном доме на Филиппинах. Причина смерти не уточняется, однако известно, что симптомов вирусного заболевания у долгожительницы зафиксировано не было.
Франциска Сусано. Фото © City Government of Kabankalan
На Филиппинах в возрасте 124 лет ушла из жизни старейший человек планеты Франциска Сусано. Как сообщает пресс-служба Правительства города Кабанкалан, женщина скончалась в собственном доме вечером 22 ноября.
"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в "Фейсбуке".
Отмечается, что симптомов вирусного заболевания у женщины не было, точные причины смерти не раскрываются. Статус Сусано как самого старого человека в мире подтверждён Книгой рекордов Гиннесса. Она появилась на свет 11 сентября 1897 года.
В июне Лайф сообщал, что в Индии умер глава "самой большой в мире семьи". Мужчина, который был лидером практикующей многожёнство секты, оставил после себя 38 вдов, 89 детей и 36 внуков.
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