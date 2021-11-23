Самый старый человек в мире Франциска Сусано умерла на 125-м году жизни

На Филиппинах в возрасте 124 лет ушла из жизни старейший человек планеты Франциска Сусано. Как сообщает пресс-служба Правительства города Кабанкалан, женщина скончалась в собственном доме вечером 22 ноября.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что симптомов вирусного заболевания у женщины не было, точные причины смерти не раскрываются. Статус Сусано как самого старого человека в мире подтверждён Книгой рекордов Гиннесса. Она появилась на свет 11 сентября 1897 года.